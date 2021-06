Deux coureurs africains découvrent les Pyrénées grâce à la Route d'Occitanie

Quelques jours avant l'épreuve, les organisateurs de la Route d'Occitanie ont accueilli deux coureurs africains de Bikeaid, une équipe qui milite pour un cyclisme éthique et solidaire. Ils ont pu découvrir les Pyrénées, et les cols du Tour de France.

Les Pyrénées sont au coeur de la Route d'Occitanie, ce samedi 12 juin. Les coureurs doivent se frotter aux cols du Tourmalet, du Larrieu et du Menté, sur la troisième étape de l'édition 2021. Des montagnes qu'ont pu découvrir il y a une dizaine de jours deux coureurs de l'équipe allemande Bikeaid, qui oeuvre pour un cyclisme solidaire, en accompagnant de jeunes coureurs africains.

Salim Kipkemboi (Kenya) et Charles Kagimu (Ouganda) ont été invités par la famille Caubin, qui organise avec une centaine de bénévoles la Route d'Occitanie. Les coureurs africains ont pu s'entraîner dans certains cols pyrénéens.

Je suis tellement heureux d’être dans les Pyrénées

"Je suis tellement heureux d’être dans les Pyrénées" s'est réjoui Salim Kipkemboi "tout cycliste aimerait être dans ces montagnes, ce n’est pas donné à tout le monde !". Et pour le coureur kenyan, c'est clair : "la Route d’Occitanie est une course spéciale pour moi, car elle peut me permettre de grandir en tant que coureur, et puis je suis très fier de représenter le continent africain en Europe".

"Une très belle rencontre"

Mais plus qu’une histoire de sport, c’est une histoire d’hommes et d’amitié, insiste Pierre Caubin, le président de la Route d’Occitanie : "Ah... c'était exceptionnel ! C'est la vraie passion, du vrai vélo. Et puis c'est un choc de cultures, ça fait chaud au coeur. Une très belle rencontre".

Reportage - "Ca fait chaud au coeur, c'est une très belle rencontre" Copier

Au cœur de la démarche, l’équipe Bikeaid, qui milite pour un cyclisme éthique et solidaire, et pour tirer vers le haut les talents africains, qui rejoindront peut-être un jour de plus grandes équipes en tant que coureurs pro. Pour Timo Schaefer, le manager, l'idée "c'est vraiment de créer quelque chose de nouveau dans le peloton professionnel. Nous sommes une équipe avec un accent social, pour faire du sport avec une autre cause".

Et pourquoi pas le Tour de France un jour ? Vendredi, après l'arrivée à Auch, Salim Kipkemboi a pu discuter avec le directeur de la Grande Boucle, Christian Prudhomme, venu assister à l'arrivée de la deuxième étape de la Route d'Occitanie.