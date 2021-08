Deux coureurs du SCO Dijon au départ du Tour de l'Avenir

Deux cyclistes du SCO Dijon sont engagés au départ du Tour de l'avenir, équivalent pour les moins de 23 ans du Tour de France. La course s'élance vendredi 13 août 2021 pour le prologue, on fait les présentations.

C'est un mini Tour de France au palmarès clinquant : le Tour de l'Avenir, récemment remporté par Egan Bernal et Tadej Pogačar, derniers vainqueurs de la Grande Boucle. La course cycliste, réservée aux moins de 23 ans, s'élance vendredi 13 août 2021 pour le prologue. La 1ère étape a lieu samedi 14 août, entre Charleville-Mézières et Soissons. Une équipe "Bourgogne-Franche-Comté" est au départ, puisque la course passe dans la région - dans le Jura. En son sein, on trouve deux coureurs du SCO Dijon : Joris Delbove et Gauthier Navarro, tous deux âgés de 21 ans.

Qui sont les deux coureurs du SCO Dijon ?

Deux coureurs aux profils bien différents, comme le raconte le manager général du SCO Dijon, Denis Repérant, qui évoque aussi l'objectif : "Jouer le général, ça ne va pas être le but premier de l'équipe BFC, ce sera plutôt gagner des étapes".

Joris Delbove, le grimpeur : "On est sur de la haute montagne en deuxième partie de Tour. Il est membre de l'équipe de France, il est dans les 5-6 meilleurs français espoirs, il va être stagiaire professionnel. Dans les étapes vallonnées et de moyenne montagne, on risque de le voir, ça va être une carte importante pour la sélection".

: "On est sur de la haute montagne en deuxième partie de Tour. Il est membre de l'équipe de France, il est dans les 5-6 meilleurs français espoirs, il va être stagiaire professionnel. Dans les étapes vallonnées et de moyenne montagne, on risque de le voir, ça va être une carte importante pour la sélection". Gauthier Navarro, le puncheur : "Il vient de remporter le championnat régional espoirs. Malheureusement, il a eu deux chutes importantes depuis le début d'année, avec une blessure à l'omoplate. C'est un coureur qui passe partout, qui n'est pas un pur grimpeur, mais qui est typé pour être tout le temps à l'avant. Il court beaucoup dans les échappées".