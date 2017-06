Deux routes à construire à l'intérieur du stade Vélodrome pour l'étape du Tour de France cet été !

C'est une prouesse technique qui attend les organisateurs, pour l'étape du Tour de France prévue le 22 juillet prochain à Marseille : construire deux routes à l'intérieur du Vélodrome, quelques jours après le concert de Céline Dion.

Martin d'Argenlieu fronce à peine un sourcil devant le défi technique qui l'attend cet été : le directeur de l'Orange Vélodrome en a vu d'autres, et la prouesse qu'il demande à ses équipes est évidemment étudiée de très près.

Le 22 juillet prochain, Marseille accueille l'avant-dernière étape de la Grande Boucle, un contre-la-montre individuel de 22 km départ .. et arrivée au stade Vélodrome.

Le Vélodrome fête justement cette année ses 80 ans. C'est donc un vrai beau clin d'oeil à son histoire.. puisqu'il a été inauguré le 13 juin 1937 justement avec une course de cyclisme sur piste devant environ 30 000 spectateurs

"Classiquement on met des plaques de protection sur les concerts. On a préféré poser des plaques lourdes puis les 10 000 chaises du parterre assis de Céline Dion. Dans la foulée du concert, on enlève les chaises et on démarre les routes, avec une grave (une sous-couche) et un bicouche d'enrobé qui résiste aux cyclistes comme aux véhicules de la Caravane du Tour ; ça sèche très rapidement" Martin d'Argenlieu, directeur de l'Orange Vélodrome