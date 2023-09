Deuxième étape à Nîmes pour le Tour Féminin de l'Ardèche

Vous avez peut-être vu de nombreux vélos ce mardi midi près des jardins de la Fontaine à Nîmes ! Pour sa 21ème édition, Le Tour Cycliste International Féminin de l'Ardèche a fait sa deuxième étape chez nous à Nîmes. Une étape de 92,7 km** avec un top départ à 13h30 avenue Jean Jaurès et une arrivée au même niveau prévue aux alentours de 17 heures.

Pour l'occasion de nombreux spectateurs sont venus encourager les coureuses, comme Mickaël, fan de cyclisme. "On est venus en famille avec mes enfants et ma femme pour supporter les équipes. Les enfants on ne les a a pas mis à l'école et moi j'ai posé un jour de congés exprès ! En plus c'est rare de voir des courses féminines, donc là on en profite, c'est à domicile!"

Après une première étape en Ardèche et une seconde dans le Gard, les coureuses font leur troisième étape demain à Avignon et elles seront samedi en Lozère pour une étape de 100 km de Marvejols au Mont de Lozère. La course se termine lundi, avec une arrivée à Privas.