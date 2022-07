Deuxième étape du Tour de France pour les femmes, plusieurs routes de Seine-et-Marne fermées pour l'occasion

La Deuxième étape du Tour de France pour les femmes se déroule en Seine-et-Marne. Les cyclistes partent de Meaux pour terminer à Provins. Et pour cette occasion, des routes seront donc fermées. Les coureuses vont traverser 37 communes de Seine-et-Marne.

À Meaux, le départ se fera à 12h50 au niveau du musée de la Grande Guerre. Elles rejoindront l'avenue du Maréchal Joffre pour ensuite traverser entre les quartiers de la Croix Saint-Loup et le Faubourg Saint-Nicolas via l'avenue de la République.

Plusieurs déviations

Les cyclistes s'engageront ensuite sur la D360 en traversant le pont Jean Bureau, pour prendre le large sur l'avenue François de Tessan direction Nanteuil-lès-Meaux via la D2228 qui sera donc fermée. Puis, elles passeront par Bouleurs et Crécy-la-Chapelle, avant de prendre la D21 direction le centre-ville de Villeneuve-le-Comte. La D231 et la N36 seront barrées depuis l'Obélisque à Dammartin-sur-Tigeaux et jusqu'au Villeneuve-le-Comte et Voulangis. Une déviation est mise en place pour ce secteur.

Elles prendront ensuite la D96, passeront par Neufmoutiers-en-Brie, Châtres, Coubert avant de récupérer la D471 et passer par le château de Vaux-le-Vicomte et pédaler sur la D215 jusqu'au niveau de Blandy. La D57 sera fermée à partir de Champeaux jusqu'à La-Chapelle-Gauthier. La D408 également allant jusqu'à Nangis où plusieurs déviations sont prévues.

La course se dirigera enfin vers la D619 qui rallie Provins. Des déviations sont également mise en place au niveau de Chenoise-Cucharmoy et sur la D412 à Mouy-sur-Seine.

De nombreux panneaux d'information seront aussi postés aux abords de la course ainsi que des équipes d'orientation pour les routes et des gendarmes.