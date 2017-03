Dictée du Tour de France : l’ancien cycliste Jean-François Bernard professeur d’un jour des collégiens de Dole

Comme une vingtaine de villes étapes du prochain Tour de France 2017, Dole a accueilli, ce vendredi, la très officielle première édition de la Dictée du Tour de France. Près de 500 collégiens de la cité jurassienne réunis et dans le costume du lecteur, Jean-François Bernard, 3e du Tour 1987.

Il y avait déjà la celèbre Dictée de Bernard Pivot... Il y a désormais aussi la très officielle Dictée du Tour de France (!) lancée par les organisateurs de la "Grande Boucle" (ASO) à destination des collégiens d'une vingtaine de villes étapes du Tour 2017 en juillet.

Et à cent jours tout pile de l'étape 100 % jurassienne entre Dole et Les Rousses (le 8 juillet), 472 élèves dolois de 6e et de 5e ont participé, ce vendredi, à cette Dictée du Tour de France, première du nom. Une dictée lue par Jean-François Bernard, l'ancien champion cycliste notamment 3e du Tour 1987...

A Dole, les collégiens ont planché sur un texte résumant en quelques lignes la carrière du vainqueur du Tour de France 1967, Roger Pingeon, décédé le 19 mars 2017...

Le texte "dolois" de la Dictée du Tour de France 2017 © Radio France - Julien Laurent

A l'école, Jean-François Bernard avoue qu'il était "moyen, moyen" en dictée...

Facile ? Pas facile, cette Dictée du Tour de France ? Il y a finalement presque autant de réponses différentes que de collégiens dolois présents !

Les collégiens de Dole en pleine concentration durant la Dictée du Tour de France 2017 © Radio France - Julien Laurent

Et qu'en pense Jean-François Bernard ? L'illustre lecteur de cette Dictée du Tour de France à Dole avoue que, sans le texte sous les yeux, il aurait "peut-être fait une faute ou deux, quand même"... Parce que oui, en dictée, à l'école, il était "moyen... moyen [rires]... Je faisais des fautes et je pense que j'en fais encore aussi de temps en temps"...

L'ancien champion cycliste, Jean-François Bernard, dans le costume du lecteur de la Dictée du Tour de France 2017 à Dole (Jura) © Radio France - Julien Laurent

Le fameux village départ de la "Grande Boucle" pour les 9 meilleurs collégiens de la Dictée

Comme dans toutes les autres villes étapes participantes à cette Dictée du Tour de France 2017, les neuf meilleurs collégiens dolois présents, ce vendredi, seront récompensés (liste officielle annoncée le 12 mai) d'un accès privilégié au village départ de l’étape Dole - Les Rousses, le 8 juillet prochain !

La Franche-Comté accueillera également deux autres étapes de la "Grande Boucle" cet été, et la Haute-Sâone en particulier. Vittel - La Planche des Belles Filles (5 juillet) et Vesoul - Troyes (6 juillet).