A Dijon, le Vélotour paré au décollage pour sa 12e édition

Le parcours du Dijon Vélotour 2017 vient d'être dévoilé. Et pour la première fois, les participants pourront rouler dans l'enceinte de l'ex-BA102, aujourd'hui en pleine reconversion. Rendez-vous le 3 septembre prochain.

Les inscriptions sont à peine ouvertes que déjà, les organisateurs du 12e Dijon Vélotour font saliver les futurs participants. Sur le site officiel de l'événement, on apprend en effet que le parcours 2017 passera pour la première fois par la BA102 et l'aéroport de Dijon-Longvic.

De nombreux lieux à découvrir

Le départ sera donné le 3 septembre prochain depuis le Parc de la Colombière, et la promesse de cette édition, c'est l'éclectisme ! Des lieux sportifs - les Etriers de Bourgogne, le gymnase Véronique Pecqueux Rolland, le centre de formation du DFCO, une piste de Mini Racing, la piscine du Carrousel ou encore l’Espace Municipal Jean Bouhey - mais aussi les espaces de nature - avec notamment une balade le long de l'Ouche à la découverte de l'arboretum de Longvic.

Après un passage par des lieux de formation comme le CFA La Noue et APF Entreprises 21, les participants découvriront des sites un peu plus inhabituels, comme le site des services techniques de Longivc et le futur éco-quartier des Maraîchers.

La BA102, le clou du spectacle

Au programme donc, un passage dans les ateliers de Young Timers (atelier de réparation de voitures anciennes) puis démonstration de drones dans le hangar d’Airborn Concept et découverte de 3 avions BREITLING (L-39 ALBATROS) chez Apache Aviation. Ensuite, place aux voitures avec une visite du hangar de Dijon Auto Racing avant l’étape finale dans l’enceinte de l’aéroport avec exposition d’avions, d’hélicoptère et d’engins d’exploitation avant même un passage insolite par la salle des bagages.

L'an dernier, 8.000 cyclistes avaient participé à l'événement.