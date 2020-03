DIRECT - PARIS/NICE : La Matinale de France Bleu Berry à Saint Amand-Montrond

Thierry Trucat, Kévin Blondelle et Carl Dechâtre vont réveillent chaque matin dès 6 heures sur France Bleu Berry. Ce mercredi, ils se sont levés encore plus tôt pour vous proposer une matinale "spéciale" à l'occasion du contre-la-montre du Paris-Nice disputé ce mercredi après midi à Saint Amand-Montrond. Interviews, reportages et bonne humeur au programme. Bonne journée et...vive le cyclisme ! et Julian Alaphilippe !

Il est tôt...très tôt ce mercredi matin ! Thierry Trucat, Kevin Blondelle et Carl Dechâtre préparent la matinale "spéciale" Paris-Nice en direct de Saint Amand-Montrond. La réalisation technique est assurée par Olicier Haudot et John Grevez. Merci à Julien de la brasserie "Le Paddock" de nous accueillir.