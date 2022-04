DIRECT - Paris-Roubaix : suivez la 119e édition sur France Bleu

Le départ de la 119e édition du Paris-Roubaix est donné ce dimanche à 11h à Compiègne (Oise) et l'arrivée est jugée au vélodrome de Roubaix (Nord) après 257,5 km. Émission spéciale sur France Bleu à écouter dès 9h05 pour suivre la course et les à-côtés en direct !

Les coureurs affronteront la célèbre et redoutable trouée d'Arenberg et ses 2.300 mètres de pavés (illustration)

Au programme : 257,5 km dont 54,8 km de pavés avec notamment la mythique trouée d'Arenberg.

Pour vous faire vivre cette course qui traverse les Hauts-de-France, France Bleu Nord et France Bleu Picardie font antenne commune avec une émission spéciale à suivre dès 9h05 !

Le parcours de la 119e édition

Grâce à notre carte interactive, découvrez le parcours de la 11e édition de ce Paris-Roubaix.

Départ des coureurs de la place du général de Gaulle à Compiègne dans l'Oise. C'est à Troisvilles qu'ils entreront sur le premier secteur pavé qui sera emprunté sur sa longueur totale de 2,2 km. Ils passeront à nouveau à Solesmes. La dernière fois remonte à 2019.

Ils emprunteront le secteur pavé de Vertain à Saint-Martin-sur-Ecaillon puis le secteur de Haussy, autrement dit dans le sens inverse par rapport à la précédente édition en octobre dernier.

Les coureurs affronteront la célèbre et redoutable trouée d'Arenberg et ses 2.300 mètres de pavés, et bien sûr Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l'Arbre. Découvrez le parcours avec ses 30 secteurs pavés sur notre carte interactive.