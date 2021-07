DIRECT - Tour de France : suivez la 11e étape de Sorgues à Malaucène

Cinq ans après un passage éclair au Ventoux, le Tour revient s'attarder ce mercredi 7 juillet sur le Géant de Provence, devenu parc naturel régional, avec une double ascension, dont une, quasi inédite, par Sault, et une arrivée à son pied. Pour cette étape de montagne 100% vauclusienne de 198,9 km au départ de Sorgues, plusieurs difficultés attendent les coureurs avant une arrivée inédite à Malaucène : un sprint entre deux côtes de catégorie 4 et un col de catégorie 1, la Liguière, pour la mise en jambes avant la double ascension du mont Ventoux, de catégorie 1 lui aussi.

L'essentiel de la 11e étape

Un parcours montagneux de 198,9 km

Une première dans l'histoire du Tour : la double ascension d'une légende, le mont Ventoux

Départ réel de l'étape à 12h15

Vivez en direct les grands moments de cette 11e étape

11h45 - Un point sur les maillots, à une demi-heure du départ : Tadej Pogacar (UAE Emirates), leader du classement, est toujours en jaune. Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), vainqueur de la 10e étape mardi, est en vert. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) porte le maillot à pois.

11h30 - À l'issue de l'étape du jour, une stèle en mémoire du coureur et journaliste sportif Robert Chapatte, qui aurait eu 100 ans cette année, sera dévoilée ce mercredi à Bédoin, en présence de Patrick Chêne.

11h15 - À une heure du départ, les spectateurs commencent à se presser aussi à Apt. Chacun a son endroit fétiche pour assister à la course. Consultez nos conseils pour voir passer les coureurs en toute sécurité.

11h00 - D'après Météo 84, le ciel sera majoritairement couvert ce mercredi après-midi en Vaucluse, avec un risque orageux sur le nord du département et le Ventoux. Pour l'instant, le temps est lourd mais globalement bleu à Bédoin et à Apt, indiquent nos reporters sur place. À 10h15, la température au sommet du Ventoux était de 12,7 degrés et un vent de sud-sud-est soufflait à 14 km/h avec des rafales à 24 km/h selon Météo Ventoux.

10h45 - À Bédoin, au pied du Géant de Provence, les spectateurs sont déjà nombreux à attendre les coureurs.

10h30 - Le Tour de France inaugure en 2021 un tracé jamais emprunté par la course : le col de la Liguière. Pour les cyclistes vauclusiens, c'est la côte de Sarraud : 600 mètres de dénivelé en 11 km au départ de Saint-Saturnin-les-Apt. France Bleu Vaucluse a grimpé cette côte avec le Vélo Club d'Apt.

10h00 - Depuis le début de l’histoire de cette course cycliste mythique, le Tour de France a effectué seize passages et arrivées au Ventoux.

9h30 - La folle étape du jour, vue par notre consultant Jean-François Bernard

9h00 - Pour cette étape 100% vauclusienne, les routes seront fermées de manière échelonnée, au fur et à mesure de l’avancement de la course. Consultez nos conseils de stationnement et de circulation.

8h30 - Bonjour et bienvenue dans ce direct pour vivre cette 11e étape du tour de France 2021.

La carte et le profil de la 11e étape

Carte de la 11e étape du Tour 2021. - ASO

Le profil de la 11e étape du Tour 2021. - ASO

Les horaires de la 11e étape en détails

Suivez le Tour de France