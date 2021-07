DIRECT - Tour de France : suivez la 17e étape, le 14 juillet, de Muret à Saint-Lary-Soulan

La 17e étape du Tour de France 2021 ce mercredi 14 juillet de Muret pour arriver à Saint-Lary-Soulan après une belle épreuve de plus de 178 km. Le champion autrichien Patrick Konrad a remporté la 16e étape mardi. Suivez la 17e étape en direct.

Le départ de la 17e étape du Tour de France 2021 est donné le 14 juillet de Muret, au sud de Toulouse. Après un parcours de plus de 178 kilomètres, les coureurs arriveront à Saint-Lary-Soulan après avoir passé une épreuve bien chargée avec deux cols de catégorie 1, un sprint et un col hors catégorie culminant à 2.215m d'altitude avec 16 km à 8,7%.

Cette 17e étape du Tour de France se divise en deux parties, d'abord plate puis montagneuse, avec un géant, le col du Portet, en conclusion des 178,4 kilomètres, mercredi, le jour de la Fête nationale. "Le Portet et ses 2.215 mètres d'altitude, c'est la montée la plus dure des Pyrénées", estime le directeur de course Thierry Gouvenou à propos de ce col découvert en 2018.

En 2015, la 13e étape du Tour s’était déjà élancée de Muret vers Rodez. Ce sera donc une deuxième fois pour la ville de départ. Pour Saint-Lary-Soulan, ce sera la 12e fois, même si le col du Portet n'a été emprunté que deux fois par le Tour. Le départ fictif sera donné à 11h50 et le départ réel à 12h10. Suivez en direct cette 17e étape.

L'essentiel de la 17e étape

Un parcours total de 178 km ;

un col hors catégorie culminant à 2.215m d'altitude avec 16 km à 8,7%.

Vivez en direct les grands moments de cette 17e étape

11h22 - Aujourd'hui au Muret, le ciel est couvert, accompagné d'une pluie faible et cet après-midi, de nombreux nuages, quelques belles éclaircies avec de rares averses.

11h07 - Tout se joue peut-être ce mercredi 14 juillet sur le Tour de France 2021. Selon notre consultant Jean-François Bernard, cette 17e étape, c'est "la journée où jamais pour attaquer Pogacar".

10h42 - Le départ fictif à 11h50 pour un départ réel de l'épreuve à 12h10. Cette étape longue de 178 km est bien chargée avec deux cols de catégorie 1, un sprint et un col hors catégorie culminant à 2.215m d'altitude avec 16 km à 8,7%.

10h18 - Le point sur les maillots avant le départ de cette 17e étape. Tadej Pogacar est toujours en jaune, Mark Cavendish en vert, Wouter Poels porte le maillot à pois et Jonas Vingegaard est en blanc.

9h35 - Le port du masque obligatoire dans les cols pyrénéens. Les spectateurs qui vont se masser mercredi et jeudi sur les routes des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques devront porter le masque. Un même arrêté est prévu pour les étapes Muret-Saint-Lary-Soulan et Pau-Luz Ardiden.

9h00 - Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons vous faire vivre en direct cette 17e étape du tour de France 2021. Elle prend son départ ce mercredi 14 juillet de Muret pour arriver à Saint-Lary-Soulan après une belle épreuve de plus de 178 km. Découvrez le tracé du parcours et les horaires.

Les cartes de la 17e étape

Carte de la 17e étape du Tour de France 2021. - ASO

Le profil de la 17e étape du Tour de France 2021. - ASO

Le détail des horaires de la 17e étape

Suivez le Tour de France