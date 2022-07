DIRECT - Tour de France 2022 : suivez la 10e étape entre Morzine et Megève

Après la 1ère étape dans les Alpes suisses dimanche, les coureurs se lancent dans une étape 100% Haute-Savoie ce mardi, sur une portion bien connue du Tour, entre Morzine Les Portes du soleil et Megève. Pas de surprises sur cette étape maintes fois parcourue, dans un sens comme dans l'autre (Morzine est ville-étape pour la 21e fois, Megève pour la 3e fois), mais la certitude de la difficulté avec quatre ascensions majeures et un final à 1.490 mètres d'altitude, avec l'ascension de l’altiport de Megève, déjà éprouvée lors du Critérium du Dauphiné 2020.

L'essentiel

La caravane part à 11h30, les coureurs à 13h30.

L'arrivée est prévue à Megève entre 16h58 et 17h18

9h00 : Bonjour et bienvenue pour suivre en direct cette 10e étape entre Morzine Les Portes du Soleil et Megève et et . Le départ est prévu à 13h30, pour une arrivée aux alentours de 17h00.

Le profil de cette 10e étape avec quatre ascensions majeures

KM 24,1 - Côte de Chevenoz (808 mètres d'altitude, 2,2 km à 2,9%, catégorie 4)

KM 69,2 - Col de Jambaz (1028 mètres d'altitude, 6,7 km à 3,8%, catégorie 3)

KM 97,3 - Côte de Châtillon-sur-Cluses (661 mètres d'altitude, 4,5 km à 3,9%, catégorie 4)

KM 123,8 - Passy-Marlioz (sprint intermédiaire)

KM 145,9 - Montée de l'altiport de Megève (1383 mètres d'altitude, 19,2 km à 4,1%, catégorie 2)

Les horaires de la 10e étape

