DIRECT - Tour de France 2022 : suivez la 11e étape entre Albertville et le col du Granon

C'est un rendez-vous immanquable : celui des cols mythiques des Alpes, et cette 11e étape ne décevra pas les fans du Tour de France. Les mollets vont tirer après déjà deux étapes (difficiles) dans les Alpes, dont celle-ci s'annonce coriace. Au programme de ce mercredi 13 juillet, quatre ascensions et quatre monstres : les lacets de Montvernier, le col du Télégraphe, le col du Galibier et le col du Granon pour finir, avec 10 kilomètres à plus de 9%. Cette étape est l'une de celles où tout peut basculer au classement général.

L'essentiel

Le direct

9h00. Bonjour et bienvenue sur ce direct sur francebleu.fr. En direct des Alpes ce mercredi 13 juillet, nous allons suivre ensemble la 11e étape du Tour de France entre Albertville et le col du Granon. Le départ des coureurs est prévu à 12h15, l'arrivée est prévue peu avant 17 heures.

La carte de la 11e étape

- - ASO / Geoatlas

Le profil de cette 11e étape avec quatre ascensions majeures

KM 16,5 - Aiguebelle (sprint intermédiaire)

KM 49,9 - Lacets de Montvernier (782 mètres d'altitude, 3,4 km à 8,2%, catégorie 2)

KM 83,8 - Col du Télégraphe (1566 mètres d'altitude, 11,9 km à 7,1%, catégorie 1)

KM 106,7 - Col du Galibier (2642 mètres d'altitude, 17,7 km à 6,9%, hors catégorie)

KM 140,4 - Col du Granon (2413 mètres d'altitude, 11,3 km à 9,2%, hors catégorie)

- - ASO

Les horaires et détails routiers pour le passage de la 11e étape

- - ASO

La carte du Tour de France 2022

- - ASO

-

Suivre le Tour de France