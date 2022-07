DIRECT - Tour de France 2022 : suivez la 12e étape entre Briançon et l'Alpe-d'Huez

Il faudra du feu dans les jambes et de l'acier dans la tête pour arriver au bout de cette 12e étape du tour de France, ce jeudi 14 juillet. Ce sont trois ascensions hors catégorie qui attendent le peloton : à nouveau le col du Galibier -déjà emprunté la veille- mais cette fois dans l'autre sens, la Croix-de-Fer et l'ascension de L'Alpe-d'Huez et ses terribles 21 virages. La réplique exacte du Briançon - L'Alpe-d’Huez de 1986 a pour but afficher de "clôturer la bataille des Alpes sur un parcours taillé pour les grimpeurs les plus tranchants" assume Christian Prudhomme, le directeur de Tour de France.

Et après la tension et l'étape -déjà légendaire- de la veille, entre Albertville et le col du Granon mercredi 13 juillet, il faudra surveiller les coureurs, les échappées, les stratégies et les porteurs de maillots. C'est Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) qui est désormais leader du classement général.

À retenir

La 12e étape du Tour de France entre Briançon et L'Alpe-d'Huez (165,1 km).

La caravane part à 11h05, les coureurs à 13h05 depuis Briançon.

L'arrivée est prévue à L'Alpe-d'Huez entre 17h52 et 18h28.

Le direct de la 12e étape

9h00. Bonjour et bienvenue sur ce direct. Nous allons suivre ensemble la 12e étape entre Briançon et L'Alpe-d'Huez (165,1 km). Ce sera à nouveau une étape de montagne qui pourrait encore laisser des traces dans le classement général.

La carte de la 12e étape

- - ASO / Geoatlas

Le profil de cette 12e étape avec trois ascensions majeures

KM 11,8 - Le Monêtier-Les Bains (sprint intermédiaire)

KM 33,2 - Col du Galibier (2642 mètres d'altitude, 23 km à 5,1%, hors catégorie)

KM 110,6 - Col de la Croix-de-Fer (2067 mètres d'altitude, 29 km à 5,2%, hors catégorie)

KM 151,3 - Montée de l'Alpe-d'Huez (1850 mètres d'altitude, 13,8 km à 8,1%, hors catégorie)

- - ASO

Les horaires et détails routiers pour le passage de la 12e étape

- - ASO

La carte du Tour de France 2022

- - ASO

