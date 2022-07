DIRECT - Tour de France 2022 : suivez la 16e étape entre Carcassonne et Foix

Cette 16e étape du Tour de France, longue de 179 kilomètres, affiche quatre côtes, dont deux de catégorie 1 et une opportunité pour le Maillot Vert de récolter des points avec un sprint. Le peloton du Tour de France 2022 quitte Carcassonne ce mardi 19 juillet, direction Foix, dans l'Ariège.

L'essentiel

Actualiser ce direct ;

Les départs : à 10h30 pour la caravane, à 12h40 pour les coureurs ;

L'arrivée est prévue à Foix vers 17h ;

; Découvrez le parcours et les horaires en détail ;

Notre dossier Tour de France 2022.

L'étape en direct

10h28. C'est parti pour la caravane, départ à 10h30 !

10h15. La météo s'annonce une fois de plus caniculaire sur le parcours ce mardi : 30 degrés sont attendus au départ à Carcassonne et entre 34 et 35 degrés à l'arrivée à Foix.

10h. Bonjour et bienvenue sur le direct de cette 16e étape entre Carcassonne et Foix, pour une arrivée autour de 17h.

La carte de la 16e étape

Le profil de cette 16e étape avec quatre côtes et un sprint

à 13,7 km - Côte de Saint-Hilaire (1,5 km à 6,6%, catégorie 4) ;

à 36,6 km - Col de l’Espinas (5,3 km à 5%, catégorie 3) ;

à 67,8 km - Sprint de Lavelanet ;

à 125,1 km - Port de Lers à 1.517 m d'altitude (11,4 km à 7%, catégorie 1) ;

à 151,3 km - Mur de Péguère à 1.375 m d'altitude (9,3 km à 7,9%, catégorie 1).

Le profil de la 16e étape. - ASO

Les horaires de la 16e étape

La carte du Tour de France 2022

Le tracé officiel du Tour de France 2022. - ASO