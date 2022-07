DIRECT - Tour de France 2022 : suivez la 19e étape entre Castelnau-Magnoac et Cahors

Les coureurs du Tour de France restent en Occitanie ce vendredi pour la 19e étape du Tour de France. Ils vont devoir parcourir 188,3 km entre Castelnau-Magnoac dans les Hautes-Pyrénées et Cahors dans le Lot. Vivez la course en direct avec France Bleu.

La 19e étape du Tour de France ce vendredi conduit les coureurs de Castelnau-Magnoac dans les Hautes-Pyrénées à Cahors dans le Lot, soit 188,3 km à parcourir. Une étape 100% occitane avant un contre la montre individuel entre Lacapelle-Marival et Rocamadour dans le Lot samedi, et l'arrivée sur les Champs-Élysées dimanche. Un sprint à Auch et deux côtes de quatrième catégorie, la côte de la cité médiévale de Lauzerte et la côte de Saint-Daunès, sont au programme de cette 19e étape.

Le maillot jaune est toujours sur les épaules de Jonas Vingegaard qui a remporté la 18e étape ce jeudi à Hautacam dans les Hautes-Pyrénées. Le coureur danois de l'équipe Jumbo-Visma devance désormais le Slovène Tadej Pogacar, second au général, de trois minutes et 26 secondes. Grâce à sa victoire à Hautacam, Jonas Vingegaard s'est aussi emparé du maillot à pois de meilleur grimpeur.

L'essentiel

Le départ réel est prévu à 13h10 depuis Castelnau-Magnoac

L'arrivée est prévue entre 17h16 et 17h39 à Cahors

Deux côtes de 4e catégorie au programme : la côte de la cité médiévale de Lauzerte et la côte de Saint-Daunès

Émission spéciale sur France Bleu Occitanie de 10h à 12h en direct de Castelnau-Magnoac

Les maillots

Maillot jaune : JONAS VINGEGAARD

Maillot vert : WOUT VAN AERT

Maillot à pois : JONAS VINGEGAARD

Maillot blanc : TADEJ POGACAR

La course en direct

10h45. Si vous souhaitez allez admirer les coureurs dans le Lot, retrouvez toutes les informations circulation et stationnement en cliquant ICI.

10h35. Il fera chaud cet après-midi sur la route du Tour. Météo France annonce 32 degrés sur Cahors.

10h25. Cette 19e étape fait un clin d’œil au Danemark qui a accueilli le départ du Tour de France cette année : dans le Lot, le peloton passera près du château de Cayx, qui appartient à la reine du Danemark.

10h15. Le Tour de France retrouve donc le Lot aujourd’hui après une longue absence. Cahors n'avait pas connu d'arrivée d'étape depuis 1994. Jacky Durand avait alors gagné en solitaire, avec son maillot de champion de France. Une victoire mémorable pour le coureur mayennais, sa première victoire d'étape sur la Grande Boucle.

10h10. La remontée vers Paris commence avec cette 19e étape. Les coureurs s’élanceront de Castelnau-Magnoac dans les Hautes-Pyrénées à 13h10, feront un passage par le Gers et le Tarn-et-Garonne, avant d’entrer dans le Lot par la commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc pour rejoindre l’arrivée à Cahors, une arrivée prévue entre 17h16 et 17h39.

10h05. Écoutez l’émission spéciale Tour de France sur France Bleu Occitanie jusqu'à 12h depuis Castelnau-Magnoac, le village d’Antoine Dupont, Antoine Dupont, demi de mêlée international du Stade Toulousain, qui sera avec nous. C'est la première fois que cette commune des Hautes-Pyrénées est ville départ du Tour de France.

10h. Bonjour et bienvenue dans ce direct pour vivre ensemble la 19e étape du Tour de France.

Le tracé détaillé de l'étape

Le tracé de la 19e étape du Tour de France 2022 - ASO

Le profil de l'étape

Le profif de la 19e étape du Tour de France 2022. - ASO

Les horaires détaillés de l'étape

Les horaires de la 19e étape du Tour de France 2022. - ASO

