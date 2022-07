DIRECT - Tour de France 2022 : suivez la 20e étape entre Lacapelle-Marival et Rocamadour

Les coureurs du Tour de France sont toujours en Occitanie ce samedi pour la 20e étape du Tour de France : un contre la montre individuel de 40,7 km entre Lacapelle-Marival et Rocamadour dans le Lot. Vivez la course en direct avec France Bleu.

Après la première victoire française sur la Grande Boucle vendredi à Cahors, un contre la montre individuel de 40,7 km entre Lacapelle-Marival et Rocamadour dans le Lot est au programme des coureurs du Tour de France ce samedi 23 juillet à l'occasion de la 20e et avant dernière étape. C'est sûrement la dernière chance pour les coureurs d'aller chercher une place au classement général avant l'arrivée sur les Champs-Élysée dimanche. Ce contre la montre individuel propose "un final hérissé de deux montées pour atteindre le promontoire de Rocamadour" explique Christian Prudhomme, directeur du Tour de France.

L'essentiel

Le premier coureur s'élancera à 13h05 et devrait arriver à 14h04

Le dernier coureur à s'élancer, qui sera le maillot jaune, est prévu à 17h pour environ 49 minutes d'effort selon les prévisions des organisateurs

Situées en fin de parcours, les deux difficultés sont la côte de Magès (1,6 km à 4,7 %) et la côte de l'Hospitalet (1,5 km à 7,8%)

Le parcours et les horaires en détail en cliquant ici

Les maillots

Maillot jaune : JONAS VINGEGAARD

Maillot vert : WOUT VAN AERT

Maillot à pois : JONAS VINGEGAARD

Maillot blanc : TADEJ POGACAR

La course en direct

10h20. "En soi, le parcours n'est pas extrêmement difficile. Il est plutôt roulant, les routes sont assez sinueuses et techniques", estime le directeur de course Thierry Gouvenou. C’est le plus long "chrono" depuis 2014 (54 km entre Bergerac et Périgueux).

10h10. Au programme des coureurs ce samedi, un contre-la-montre de 40,7 kilomètres. Le parcours relie Lacapelle-Marival à Rocamadour, l'un des grands sites touristiques d’Occitanie qui marque aussi une halte sur le chemin des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tout comme Lacapelle-Marival, Rocamadour accueille le Tour pour la première fois en 109 éditions de la Grande Boucle.

10h. Bonjour et bienvenue dans ce direct pour vivre la 20e étape du Tour de France.

Le tracé détaillé de l'étape

Le tracé détaillé de la 20e étape du Tour de France 2022. - ASO

Le profil de l'étape

Le profil de la 20e étape du Tour de France 2022 - ASO

Les horaires détaillés de l'étape

Les horaires détaillés de la 20e étape du Tour de France 2022. - ASO

