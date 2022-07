DIRECT - Tour de France 2022 : suivez la 2e étape entre Roskilde et Nyborg au Danemark

Après la victoire du Belge Yves Lampaert sur le contre-la-montre lors de la première étape, la course continue ce samedi avec une 2e étape périlleuse entre Roskilde et Nyborg toujours au Danemark.

Le peloton du Tour de France s'élance ce samedi pour la première étape collective après la victoire surprise du Belge Yves Lampaert (Quick-Step) ce vendredi sur le contre-la-montre. Les coureurs vont pédaler 202km entre Roskilde, ancienne capitale du Danemark et inscrite au patrimoine mondiale de l'Unesco, et Nyborg. Le parcours s'annonce périlleux avec 18km sur le pont reliant l'île de Seeland à celle de Fionie, au-dessus de la mer Baltique. Une portion qui pourrait générer des bordures en cas de vent et créer des écarts dès le deuxième jour du Tour. L'arrivée se jouera à Nyborg et son célèbre château médiéval.

L'essentiel

La première étape à Copenhague été remportée par Yves Lampaert (Quick-Step), il a endossé le maillot jaune

L'épreuve du jour entre Roskilde et Nyborg est longue de 202km, les détails dans cet article

Les paysages s'annoncent époustouflants, notamment la traversée du détroit du Grand Belt via un immense pont suspendu long de 18km

via un immense pont suspendu long de 18km Le départ fictif est prévu pour 12h15, l'arrivée prévisionnelle à 16h59

à lire aussi CARTE - Tour de France 2022 : découvrez le parcours complet étape par étape

Suivez notre direct

11h38 - Ça va secouer sur le Tour ! Cette 2e étape s'annonce périlleuse. Le double pont du Grand Belt (photo ci-dessous) et ses 18 kilomètres au-dessus de la mer promettent une journée de tension dans le peloton, y compris pour Tadej Pogacar, déjà piégé par le vent en 2020. Le parcours de 202 kilomètres longe les côtes de l'île de Seeland, plate comme une roedtunge (une limande en danois) et donc très exposée à la brise, tout en multipliant les changements de direction.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

11h33 - Un p'tit mot sur le vainqueur de la veille, ça vous dit ? Yves Lampaert, 31 ans, se surnomme "John Deere" parce qu'il a un gros moteur lui ayant déjà permis de s'imposer dans des courses contre-la-montre, mais aussi parce que ce fils d'agriculteurs est mordu de cette marque de tracteurs. Avant de venir au cyclisme à 17 ans, le 57e Belge à porter le maillot jaune depuis la création du Tour avait commencé par les tatamis. Ceinture de noire de judo, il a également été champion de Belgique "en 2004 ou 2005", a-t-il expliqué à la RTBF. C'est peut-être de cette première vie dans les dojos que lui est venu son réflexe de roulade pour se relever sans dommage après sa chute spectaculaire dans le final de Paris-Roubaix en avril.

11h32 - Si vous avez loupé la première étape, le Tour de France vous propose de la revivre en vidéo ⤵

11h31 - Le départ fictif est prévu à 12h15, le départ réel à 12h35 depuis Roskilde

11h30 - Bonjour et bienvenue. Nous allons suivre ensemble ici la 2e étape du Tour de France 2022. Les équipes de France Bleu se mobilisent pour vous faire vivre au plus près le contre-la-montre dans la capitale danoise.

Les horaires détaillés de la 2e étape

Le profil de la 2e étape

Tour de France. Le profil de la 2ème étape © Visactu

La carte de la 2e étape

La carte officielle du Tour de France 2022

Le parcours du Tour de France 2022 - ASO

Suivez le Tour de France