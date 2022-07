Le peloton du Tour de France se retrouve pour la dernière étape au Danemark ce dimanche, entre Vejle et Sønderborg. Une épreuve longue de 182km. Hier, c'est le Néerlandais Fabio Jakobsen qui a remporté la deuxième étape, le Belge Wout van Aert porte le maillot jaune.

DIRECT - Tour de France 2022 : suivez la 3e étape et dernière étape au Danemark, entre Vejle et Sønderborg

Dernier jour au Danemark pour le Tour de France 2022 ! La troisième étape se déroule entre Vejle, sur la péninsule du Jutland et Sønderborg, à la frontière allemande. Après la victoire au sprint du Néerlandais Fabio Jakobsen, ce samedi, le peloton va traverser la région du nord vers le sud en passant par deux sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco. Après 182 km de course, l'arrivée se déroulera dans la ville portuaire de Sønderborg, non loin de la frontière allemande, endroit idéal pour un sprint massif, encore une fois. Suivez la 3e étape de la Grande Boucle avec France Bleu.

L'essentiel

La deuxième étape entre Roskilde et Nyborg a été remportée par Fabio Jakobsen (Quick Step)

Le maillot jaune est sur les épaules du Belge Wout van Aert (Jumbo)

L'épreuve du jour entre entre Vejle et Sønderborg est longue de 182 km

Le départ fictif est prévu à 13h05

Suivez notre direct

13h05 - C'est parti pour cette 3e et dernière étape au Danemark, les coureurs s'élancent.

13h01 - Pour vous donner une idée, une petite carte comme on les aime ! Le parcours relie Vejle et Sønderborg, sur la partie continentale du Danemark.

12h57 - Plus que quelques minutes avant le départ. Pour rappel, les coureurs prennent la direction de la France dans la soirée. Ils auront le droit à une journée de repos demain lundi.

12h53 - À VOS PARIS ! Encore un sprint massif attendu lors de cette 3e étape, qui peut l'emporter selon vous ? On vous pose la question sur Twitter, répondez au sondage ou proposez-nous votre vainqueur !

12h49 - Quel accueil pour le Tour ! Regardez cette magnifique image : on y voit des drapeaux danois et des drapeaux jaunes du Tour de France hissés au balcon de cet immeuble 😍

12h39 - Vejle, petite reine de l'architecture danoise ! La ville départ de cette 3e étape comporte de nombreux bâtiments assez exceptionnels. Un exemple : la Vague, immortalisée ci-dessous par le reporter de franceinfo Fabrice Rigobert. Ce complexe de 20 appartements, qui prend la forme d'une vague, a été achevé en 2017. Il s'inspire des paysages vallonnés de la région de Vejle. La vue est également superbe puisque la Vague est toute proche du port de la ville.

12h35 - L'analyse de notre consultant France Bleu. Jean-François Bernard fait le bilan de la 2e étape : "C'était une première clé du Tour, on n'a pas eu ce qu'on attendait" notamment sur le pont du Grand Belt où on pouvait s'attendre à des bordures à cause du vent.

Le vent n'était pas de la partie, dans le bon sens

12h33 - Un p'tit mot sur le vainqueur de la veille, ça vous dit ? Fabio Jakobsen, 25 ans, est un miraculé. Le 5 août 2020, le champion des Pays-Bas, à l'époque, est passé près de perdre la vie dans le Tour de Pologne après une lourde chute. Placé en coma artificiel, dans un "état grave mais stable", selon le communiqué de son équipe à l'époque, Jakobsen reprend la course huit mois plus tard. "Incroyable, comme on dit en français... Je reviens de très loin" a réagi le vainqueur à l'issue de l'étape "ç'a été un très long processus. Ceux qui me connaissent savent tous les sacrifices que j'ai fait, ce n'est pas pour rien".

12h32 - Si vous avez loupé la 2e étape, le Tour de France vous propose de la revivre en vidéo ⤵

12h31 - Le départ fictif est prévu à 13h05, le départ réel à 13h15

12h30 - Bonjour et bienvenue. Nous allons suivre ensemble ici la 3e étape du Tour de France 2022. Les équipes de France Bleu se mobilisent pour vous faire vivre au plus cette nouvelle épreuve entre Vejle et Sønderborg, sur la péninsule continentale du Danemark appelée Jutland.

Les horaires détaillés de la 3e étape

Le profil de la 3e étape

Tour de France. Le profil de la 3ème étape © Visactu

La carte de la 3e étape

La carte officielle du Tour de France 2022

Le parcours du Tour de France 2022 - ASO

Suivez le Tour de France