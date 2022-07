Tour de France 2022 : suivez la 4e étape entre Dunkerque et Calais sur France Bleu Nord

La 4e étape du Tour de France 2022 s'élance de Dunkerque ce mardi à 13h30 pour rejoindre Calais. Au programme : six ascensions répertoriées avec parfois des pourcentages sévères et des lieux grandioses comme les caps Gris-Nez et Blanc-Nez. Une course à vivre en direct sur France Bleu Nord dès 9h !