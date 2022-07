Tour de France 2022 : suivez la 5e étape et ses pavés entre Lille-Métropole et Arenberg sur France Bleu Nord

Après la victoire en solitaire du maillot jaune Wout Van Aert la veille lors de la 4e étape, la Grande Boucle passe une deuxième et dernière étape dans le nord de la France ce mercredi avec le retour des mythiques pavés entre Lille-Métropole et Arenberg Porte-du-Hainaut.

L'essentiel

Émission spéciale dès 9h depuis le village départ

Départ réel prévu à 14h depuis Lille-Métropole

L'arrivée est prévue entre 17h15 et 17h35

Le parcours et les horaires en détail en cliquant ici

Émission spéciale sur France Bleu Nord

Le profil de l'étape

Après la 4e étape entre Dunkerque et Calais la veille, le peloton reste dans le Nord Pas-de-Calais ce mercredi avec un départ depuis Lille-Métropole et une arrivée à Arenberg Porte-du-Hainaut pour le compte de la 5e étape.

Lille est ville-étape pour la 18e fois de son histoire. La dernière fois c'était en 2014 avec une arrivée au sprint au Stade Pierre-Mauroy remportée par le coureur allemand Marcel Kittel. Arenberg est ville-arrivée pour la 3e fois après 2010 et 2014.

Cette étape longue de 157km est notamment marquée par des symboles de la région comme Wallers - le nom de la petite commune s’est imposé comme l’un des symboles du passé minier - et le retour des pavés sur la Grand Boucle, absents depuis 2018. Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, s'est confié à France Bleu : "C'est le retour des pavés quatre ans après. Je l'ai dit à plusieurs reprises, quand on va dans le Nord, on ne va pas ostensiblement éviter les pavés. On ne va pas du tout les éviter. De Lille, de Lille-Métropole jusqu'à Arenberg, arrivée près du site minier, comme en 2010 et en 2014 : 11 secteurs pavés, dont 5 totalement inédits. Du jamais vu, ni sur Paris-Roubaix ni sur le Tour de France, des secteurs que Thierry Gouvenou (responsable du parcours de chez ASO, ndlr), amoureux des pavés, est allé dénicher."

Au mois de juin, les organisateurs ont annoncé une légère modification du parcours car un récent aménagement urbain rendait dangereuse l'approche du premier secteur pavé entre Villers-au-Tertre et Fressain, au sud de Douai. Les coureurs l'emprunteront en sens inverse de ce qui était initialement prévu. Cette modification rallonge de 3,3 kilomètres cette étape.

► Déplacez le bouton de la gauche vers la droite et inversement pour comparer le parcours avant et après sa modification par les organisateurs.

En 2014, il y avait eu 15 secteurs pavés (15,4km) avec une arrivée à Arenberg-Porte du Hainaut. Une étape qui avait vu l'abandon du tenant du titre Chris Froome, après une nouvelle chute.

La trouée d'Arenberg ne sera pas empruntée par le peloton, comme l'a expliqué Christian Prudhomme : "Elle est juste à côté de l'arrivée et il ne vous aura pas échappé qu'il y a une ligne TGV. Pour des raisons de sécurité évidentes, il n'est pas envisageable d'arriver sur la ligne d'Arenberg avec des TGV qui pourraient débouler au dernier moment. C'est pas possible. On ne va pas fermer la ligne TGV pour l'arrivée d'une étape. Cela n'a pas de sens."

En 2015, sur le Paris-Roubaix, des coureurs ont dû s'arrêter à un passage à niveau pour laisser passer un TGV à Wallers, dans le secteur dit de "Pont Gibus".

La fosse d’Arenberg, où ont été extraits 32 millions de tonnes de charbon entre 1903 et la fermeture définitive des puits en 1989, reste un vestige entretenant la mémoire des dizaines de milliers de "gueules noires" qui ont plongé dans la mine, notamment mis à l’honneur lors du tournage du Germinal de Claude Berri.

Les cartes de l'étape

Au total, il y a 11 secteurs pavés pour un total de 19,4km avec cinq tronçons inédits au nord de Cambrai avant de rejoindre des pavés qui font partie de la tradition de Paris-Roubaix (Wandignies-Hamage et surtout Sars-et-Rosières). A la sortie, il y aura d'ultimes pavés avant d'arriver à Arenberg à 7km de là, le secteur de Wallers à Hélesmes, plus connu sous le nom de Pont Gibus, du nom de Gilbert Duclos-Lassalle, double vainqueur de Paris-Roubaix (1992-1993).

de Villers-au-Tertre à Fressain - 1.400 mètres

d'Eswars à Paillencourt - 1.600 mètres

de Wasnes-au-Bac à Marcq-en-Ostrevent -1.400 mètres

d'Emerchicourt à Monchécourt - 1.600 mètres

de Monchicourt à Emerchicourt - 1.300 mètres

Abscon - 1.500 mètres

de Erre à Wandignies-Hamage - 2.800 mètres

de Warlaing à Brillon - 2.400 mètres

de Tilloy-lez-Marchiennes à Sars-et-Rosières - 2.400 mètres

de Bousignies à Millonfosse - 1.400 mètres

de Hasnon à Wallers (Pont Gibus) -1.600 mètres

Les horaires de l'étape

Le parcours complet du Tour de France

