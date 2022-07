La 7e étape du Tour de France emmène ce vendredi sur 176 km les coureurs de Tomblaine près de Nancy au sommet de La Planche des Belles Filles, en Franche-Comté. C'est la sixième ascension en dix ans de ce site désormais mythique. Vivez la course en direct avec France Bleu.

Tour de France 2022 : suivez la 7e étape entre Tomblaine et la mythique Planche des Belles Filles

Vivez la 7e étape du Tour de France, vendredi 8 juillet, avec France Bleu : du départ de Tomblaine en Meurthe-et-Moselle, à l'arrivée au sommet de l'incontournable Planche des Belles Filles en Haute-Saône, sur 176 km.

L'essentiel

Le maillot jaune est sur les épaules du Slovène Tadej Pogacar...

... qui a remporté la 6e étape hier à Longwy

Le départ réel des coureurs est donné à 13h15

L'arrivée est prévue entre 17h17 et 17h43

Le parcours et les horaires en détail en cliquant ici

en détail en cliquant ici Notre dossier Tour de France 2022

L'antenne en direct avec France Bleu Sud Lorraine

France Bleu Sud Lorraine organise une émission spéciale depuis le village départ de la 7e étape à Tomblaine, entre 10h et midi.

La course en direct

Bonjour, nous commençons ce direct à 9h pour vous faire vivre la fête du Tour et les coulisses du départ de la 7e étape à Tomblaine.

Les cartes de l'étape

Le profil de la 7e étape entre Tomblaine en Meurthe-et-Moselle et La Planche des Belles Filles en Haute-Saône.

Le profil de la 7e étape du Tour de France. - ASO

La Planche des Belles Filles est devenue une étape de référence depuis l'édition de 2012, où Chris Froome l'avait emporté de manière fracassante. Elle s'est d'ailleurs transformée depuis 2019 en Super Planche des Belles filles avec six kilomètres d'ascension, avec un kilomètre supplémentaire d'ascension, des portions à 13% et un mur mythique de 20% et même un finish à 24% à l'arrivée.

Pour Christian Prudhomme, l'organisateur du Tour, "la super Planche des Belles Filles réserve toujours un final à haute intensité (...) Les positions observées donneront de sérieuses indications sur l'état de forme des prétendants au podium final".

Le profil des derniers kilomètres à La Planche des Belles Filles. - ASO

La carte de l'étape de Tomblaine à La Planche des Belles Filles

La carte de la 7e étape entre Tomblaine et La Planche des Belles Filles. - GEOATLAS

Les horaires de l'étape

Départ de la caravane à 11h05. Départ des coureurs de Tomblaine à 13h05 (départ réel à 13h15). L'arrivée est prévue entre 17h17 et 17h43.

Les horaires de la 7e étape du Tour 2022. - ASO

Le parcours complet du Tour de France

► Tour de France 2022 : découvrez le parcours complet étape par étape en cliquant ici