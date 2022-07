La 9e étape du Tour de France s'élance ce dimanche de d'Aigle, en Suisse, dans le canton de Vaud, à partir de 12h30. Direction Châtel et la Haute-Savoie, 192,9 kilomètres plus loin. Vivez cette étape en direct avec France Bleu !

DIRECT - Tour de France 2022 : suivez la 9e étape entre Aigle et Châtel

Le peloton du Tour de France se lance à l'attaque des Alpes ce dimanche 10 juillet ! La 9e étape part d'Aigle en Suisse, jusqu'à Châtel en Haute-Savoie, à 1.927 mètres d'altitude. Ces 192,9 kilomètres seront marqués par quatre ascensions majeures, signe que l'heure de la montagne est arrivée sur la Grande Boucle !

L'essentiel

La caravane part à 10h30, les coureurs à 12h30.

L'arrivée est prévue à Châtel entre 17h28 et 18h02.

9h00 : Bonjour et bienvenue pour suivre en direct cette 9e étape entre la Suisse et la Haute-Savoie. Le départ est prévu d'Aigle à 12h30, pour une arrivée à Châtel entre 17h28 et 18h02.

La carte de cette 9e étape

Le profil de cette 9e étape avec quatre ascensions majeures

KM 37,1 - Côte de Bellevue (570 mètres d'altitude, 4,3 km à 4%, catégorie 4)

KM 56,5 - Semsales (sprint intermédiaire)

KM 108,5 - Col des Mosses (1445 mètres d'altitude, 13,3 km à 4,1%, catégorie 2)

KM 131,8 - Col de la Croix (1778 mètres d'altitude, 8,1 km à 7,6%, catégorie 1)

KM 183,1 - Pas de Morgins (1377 mètres d'altitude, 15,4 km à 6,1%, catégorie 1)

Les horaires de la 9e étape

La carte du Tour de France 2022

-

