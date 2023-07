DIRECT - Tour de France 2023 : suivez la 17e étape entre Saint-Gervais Mont Blanc et Courchevel

L'essentiel

Jonas Vingegaard a pris une option sur la victoire finale dans le Tour de France en écrasant le contre-la-montre mardi à Combloux où il a devancé son rival Tadej Pogacar. Au classement général, le Danois possède désormais 1'48" secondes d'avance sur le Slovène avant l'étape-reine de cette 110e édition.

En effet, le Tour de France se lance mercredi à l'assaut d'un "monstre" lors de la 17e étape entre Saint-Gervais et Courchevel, avec le terrible col de la Loze où les écarts pourraient être énormes en cas de défaillance, y compris pour Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar.

C'est la deuxième fois seulement que la Grande Boucle va emprunter ce "Galibier du XXIe siècle", rendu possible depuis que les sept derniers kilomètres à partir de l'altiport de Méribel ont été goudronnés quelques mois avant le premier passage du Tour en 2020.

Et c'est un véritable "monstre" dont la montagne a accouché avec une montée de 28,1 km à 6% qui devient proprement effrayante dans les cinq derniers kilomètres à plus de 10% de moyenne sur une pente irrégulière. Un enchaînement infernal de bosses et de petits replats, un toboggan vers la souffrance.

A l'approche du sommet, on atteint même des pourcentages de 24%, de quoi pratiquement tomber à la renverse, à une altitude (2.304 m, point culminant et souvenir Henri-Desgrange de cette 110e édition) où l'oxygène rare peut faire vriller le cerveau.

"C'est l'une des ascensions les plus difficiles du monde", résume Tadej Pogacar, arrivé troisième au sommet il y a trois ans, derrière le vainqueur colombien Miguel Angel Lopez et son compatriote slovène Primoz Roglic.

Cette fois, l'arrivée ne sera pas jugée au sommet mais 6,5 km plus bas, à Courchevel, après une descente hyper technique qui a conduit les organisateurs à installer des matelas utilisés lors des Mondiaux de ski pour ne pas revivre un drame comme celui qui a emporté Gino Mäder sur le Tour de Suisse il y a un mois.

En bas de la descente, le calvaire ne sera pas terminé. Il restera encore environ 500 mètres à 18% pour finir sur l'altiport de Courchevel, ultime difficulté d'une étape de 165,7 km incroyablement difficile.

"La plus dure que j'aurais fait dans ma vie", anticipe même le grimpeur français David Gaudu.

Avant d'aborder la Loze, où 8, 5 et 2 secondes de bonifications seront attribuées au sommet, les coureurs devront se coltiner trois autres cols, les Saisies (13,4 km à 5,1%), Cormet de Roselend (19,9 km à 6%) et la côte de Longefoy (6,6 km à 7,5%).

"C'est clairement l'étape reine de ce Tour. Déjà parce que c'est celle qui a le plus de dénivelé, 5.100 mètres. Et avec l'enchaînement des cols, je vois beaucoup de défaillances dans les derniers kilomètres de la Loze. Là, chacun va être à sa place", souligne Thierry Gouvenou, le traceur du Tour.

Le profil de la 17e étape

- - ASO

Les horaires détaillés de la 17e étape

- - ASO

- - ASO

La carte du Tour de France 2023

Le parcours du Tour de France 2023 - ASO

► Pour agrandir l'image, cliquez ici

