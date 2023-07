DIRECT - Tour de France 2023 : suivez la 18e étape entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse

L'essentiel

Jonas Vingegaard a conforté son maillot jaune pour filer vers la victoire finale après avoir creusé l'écart à plus de sept minutes sur son rival Tadej Pogacar la veille à Courchevel et son terrible col de la Loze.

Le Tour de France retrouve la plaine jeudi lors de la 18e étape entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse sur un parcours de 184,9 km que les organisateurs ont voulu "le plus plat possible" après plusieurs journées éprouvantes dans les Alpes.

"On a fait tout pour que ce soit le plus plat possible. On passe à Chambéry. On passe au bout du lac du Bourget. Et on coupe la montagne du Chat par le tunnel pour éviter de le monter", explique Thierry Gouvenou, directeur technique de la Grande Boucle.

Les possibilités d'ajouter des cols petits ou grands étaient innombrables dans le coin. Mais, hormis deux montées de quatrième catégorie sans difficulté, le tracé évite soigneusement toutes les bosses. Car il s'agit aussi, à trois journées de l'arrivée à Paris, de récompenser les sprinteurs qui ont réussi à franchir les Alpes.

Le profil de la 18e étape

- - ASO

Les horaires détaillés de la 18e étape

La carte du Tour de France 2023

Le parcours du Tour de France 2023 - ASO

Suivre le Tour de France