DIRECT - Tour de France 2023 : suivez la 21e et dernière étape entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris

La 21e et dernière étape du Tour de France 2023 se déroule ce dimanche entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris avec une arrivée finale sur les Champs-Elysées. Au programme pour le peloton : 115km. Course à vivre en live sur francebleu.fr grâce à notre émission spéciale !