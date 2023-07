DIRECT - Tour de France 2023 : suivez la 5e étape entre Pau et Laruns

L'essentiel

Le profil de la 5e étape

Les coureurs vont disputer ce mercredi 5 juillet leur première véritable étape de montagne avec un col hors catégorie sur leur chemin entre Pau et Laruns. Le col de Soudet culmine à 1540 mètres et le peloton devra surmonter plus de 15 kilomètres à 7,2% avant de l'atteindre ! Suivront le col d'Ichère (674 mètres) et le col de Marie Blanque (1035 mètres) avant l'arrivée à Laruns, au cœur de la vallée d'Ossau.

Les horaires détaillés de la 5e étape

La carte officielle du Tour de France 2023

