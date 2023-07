DIRECT - Tour de France 2023 : suivez la 8e étape entre Libourne et Limoges

L'essentiel

Écoutez France Bleu

loading

Le profil de la 8e étape

On parle d’une montée en escaliers pour le final de cette étape qui ne comporte pas de grande difficulté et qui devrait voir un sprinteur s’imposer à Limoges. Entre Libourne et Limoges, les coureurs affronteront une côte répertoriée en 3e catégorie en Dordogne, après 130 kilomètres de course, et deux courtes côtes de 4e catégorie dans les 16 derniers kilomètres.

ⓘ Publicité

- - ASO

Les horaires détaillés de la 8e étape

- - ASO

- - ASO

La carte officielle du Tour de France 2023

Le parcours du Tour de France 2023 - ASO

► Pour agrandir l'image, cliquez ici