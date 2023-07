DIRECT - Tour de France 2023 : suivez le Grand Départ depuis Bilbao pour cette 110e édition

L'essentiel

Le profil de la 1re étape

L'étape inaugurale de la 110e édition est longue de 185 km. Un parcours circulaire entre Bilbao et Bilbao sur les routes de Biscaye, sur la côte et la réserve de la biosphère d'Urdabai, et deux traversées de Gernika. Une étape cabossée avec un final difficile au Vivero et Pike Bidea. "Cinq ascensions répertoriées. Une étape de puncheurs" analyse Christian Prudhomme, le patron du Tour. Il s'agit d'une boucle autour de la ville, comme cela a pu être vu à Nice, ou à Bruxelles ces dernières années.

- - ASO

Les horaires détaillés de la 1re étape

- - ASO

- - ASO

La carte officielle du Tour de France 2023

Le parcours du Tour de France 2023 - ASO

