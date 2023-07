DIRECT - Tour de France Femmes 2023 : suivez la 2e étape entre Clermont-Ferrand et Mauriac

La 2e étape du Tour de France Femmes 2023 se déroule lundi 24 juillet entre Clermont-Ferrand et Mauriac. Le parcours compte 148 km à travers le Puy-de-Dôme, la Corrèze et le Cantal. La course est à suivre en direct France Bleu et sur francebleu.fr grâce à notre direct commenté.