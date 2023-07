DIRECT - Tour de France Femmes 2023 : suivez la 3e étape entre Collonges-la-Rouge et Montignac-Lascaux

La 3e étape du Tour de France Femmes 2023 se déroule mardi 25 juillet entre Collonges-la-Rouge et Montignac-Lascaux. Le parcours de 147 km traverse la Corrèze et la Dordogne. La course est à suivre en direct sur francebleu.fr grâce à notre direct commenté.