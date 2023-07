DIRECT - Tour de France Femmes 2023 : suivez la 4e étape entre Cahors et Rodez

L'essentiel

Écoutez France Bleu Occitanie

loading

Suivez notre direct

Bonjour et bienvenue sur notre direct. Nous sommes ensemble ce mercredi pour suivre la quatrième étape du Tour de France Femmes. Les coureuses traversent aujourd'hui le Lot et l'Aveyron pendant 177 km. L'étape la plus longue de cette édition et l'une des plus difficiles avec cinq difficultés répertoriées et les 40 derniers kilomètres sans quasiment un mètre de plat. Le départ est donné à Cahors, l'arrivée est située à Rodez.

ⓘ Publicité

Le profil de la quatrième étape

- - ASO

Les lieux et horaires détaillés de la quatrième étape

- - ASO

La carte du Tour de France Femmes 2023

Le parcours du Tour de France 2023 - ASO / Geoatlas

Suivre le Tour de France Femmes