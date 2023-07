DIRECT - Tour de France Femmes 2023 : suivez la 6e étape entre Albi et Blagnac

La 6e étape du Tour de France Femmes 2023 se déroule vendredi 28 juillet entre Albi et Blagnac. Le parcours compte 122 km, dans le Tarn, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne. La course est à suivre en direct sur francebleu.fr grâce à notre direct commenté.