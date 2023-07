DIRECT - Tour de France Femmes 2023 : suivez la 7e étape entre Lannemezan et le col du Tourmalet

La 7e et avant-dernière étape du Tour de France Femmes 2023 se déroule samedi 29 juillet entre Lannemezan et le col du Tourmalet. Le parcours montagneux compte que 90 km dans les Hautes-Pyrénées. La course est à suivre en direct sur francebleu.fr grâce à notre direct commenté.