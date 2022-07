DIRECT - Tour de France Femmes 2022 : suivez la première étape à Paris

C'est une première étape du Tour de France Femmes 2022 qui a un caractère historique et symbolique. Trente-trois ans après la dernière édition du Tour de France féminin organisée par ASO, il renaît ce dimanche à Paris. Le départ sera donné ce dimanche 24 juillet au pied de la Tour Eiffel, avant une montée vers le Trocadéro. Au total, 82 kilomètres et 12 tours sur ce circuit jusqu'aux Champs-Elysées. Le départ de la première édition du Tour de France Femmes se fera le même jour que l'arrivée du Tour de France 2022 côté masculin.

Le départ fictif est à 13h30 au pied de la Tour Eiffel (départ réel : 13h40). L'arrivée est prévue à partir de 15h31 sur les Champs-Elysées. Suivez l'étape en direct avec France Bleu.

L'essentiel

Au programme : 82 km, un sprint sur les Champs-Elysées et une côte, celle de la montée de Charles de Gaulle -Etoile

24 équipes de 6 coureuses prendront le départ de cette 1re étape, le détail dans cet article

Quelles sont les Françaises à suivre ? On vous dresse la liste ici

Notre dossier Tour de France Femmes 2022

Ecoutez France Bleu Paris dès 13h

Suivez notre direct

13h17 - Audrey Cordon-Ragot, son maillot tricolore de championne de France sur les épaules, va bientôt prendre le départ de la course. "On espère vous offrir un spectacle que vous n'oublierez jamais" a t-elle déclaré il y a quelques minutes lors de la présentation des équipes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

13h14 - Ce Tour Femme se déroule donc en huit étapes, du 24 au 31 juillet, pour un total de 1.029km de course. Le parcours traversera trois régions (Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-France-Comté) et 11 départements. Quatre étapes de plaine, deux étapes accidentées et deux étapes de montagne avec une arrivée en altitude à La Super Planche des Belles Filles. Le parcours complet de ce premier Tour de France Femmes est à retrouver dans cet article.

13h06 - Le Tour de France Femmes c'est 8 étapes, contre 21 pour les hommes. Pourquoi cette différence ? "S'il durait trois semaines, on tuerait les autres courses. En plus, l'encadrement des équipes est bien moindre chez les filles. Ils ne sont pas trente par équipes comme chez les hommes environ, mais plutôt dix dans le cyclisme féminin" expliquait Marion Rousse à l'AFP. La directrice du Tour Femmes évoquait une raison financière : "Soyons francs, trois semaines, c'est un budget supplémentaire pour nous, avec le risque de mettre la clé sous la porte. À moins de faire une course au rabais. Mais quand on a le label Tour de France, on se doit de créer un vrai Tour de France".

13h - Les 144 coureuses sont prêtes avant le grand départ à 13h30 depuis la Tour Eiffel

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

12h50 - Un petit mot de la course du jour. L'étape inaugurale de ce Tour de France Femmes emprunte dimanche le même circuit final dans Paris que les hommes plus tard dans la journée. Le peloton, nerveux en cette première journée, va parcourir douze fois la boucle autour du jardin des Tuileries et sur les Champs-Élysées qui paraît promise aux sprinteuses, après 81,6 km.

12h40 - Une image forte. La star du vélo Jeannie Longo s'est vue remettre symboliquement le premier maillot jaune par Marion Rousse. Jeannie Longo a été la dernière femme a endosser le maillot jaune en 1989. Elle a remporté trois fois de suite la compétition.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

12h35 - "On y est enfin ! Il y a beaucoup d'émotion" : sur Twitter, Marion Rousse exprime sa joie avant le départ de la 1ère édition du Tour de France Femmes. "Je compte les jours, je compte les heures qui nous séparent de ce grand départ. Avec le parcours qu'on vous a concocté, rassurez-vous, vous allez vous régaler", promettait-elle quelques minutes plus tôt chez nos confrères de franceinfo.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

12h33 - Si le Tour version hommes est dirigé par Christian Prudhomme, la directrice du Tour Femmes est Marion Rousse, commentatrice sur France Télévisions mais surtout figure du vélo féminin. Elle a été sacrée championne de France en 2012.

Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes 2022 © AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

12h31 - C'est un jour historique pour le cyclisme ! Le Tour de France Femmes s'élance enfin après plus de trente ans d'attente. En effet, le Tour de France féminin a déjà existé entre 1984 et 1989. L'épreuve a certes subsisté, mais sans le soutien - voire malgré l'opposition - de l'organisateur du Tour. Sous la forme du Tour de la CEE (1990-1993) ou du Tour cycliste féminin, devenu ensuite Grande boucle féminine (1992-2009). Une autre tentative a eu lieu par le passé, comme La Course by le Tour, de 2014 à 2021 où une seule étape du Tour masculin était disputée par les coureuses chaque année.

12h30 - Bonjour, bienvenue dans ce direct ! Nous allons vous faire vivre la fête du Tour de France Femmes et les coulisses du départ de la 1re étape à Paris.

Les cartes de l'étape

Au programme de cette première étape, un départ depuis la Tour Eiffel, puis une boucle jusqu'aux Champs-Elysées que les coureuses enchaineront 12 fois.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Profil de la 1re étape du Tour de France Femmes - ASO

Tour de France Femmes : profil du circuit final de l'étape 1 - ASO

Arrivée de la 1re étape du Tour de France Femmes - ASO

Les horaires de l'étape

Horaire Etape 1 Tour de France Féminin - ASO

Le parcours complet du Tour de France Femmes