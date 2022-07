La 5e étape du Tour de France Femmes, longue de 176km se court sur les routes de Lorraine entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges ce jeudi 28 juillet. La journée est à vivre en direct sur France Bleu. C'est la Suissesse Marlen Reusser qui s'est imposée en solitaire à Bar-sur-Aube ce mercredi.

DIRECT - Tour de France Femmes : suivez la 5e étape entre Bar-le-Duc et Saint-Dié des Vosges

La Lorraine servira de décor pour cette 5e étape du Tour de France Femmes 2022 ce jeudi 28 juillet. Avec 175 km, c'est la plus longue étape de la course féminine. Elle traverse trois départements lorrains, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Ce mercredi, la Suissesse Marlen Reusser de l'équipe Team SD Worx a remporté la 4e étape à Bar-sur-Aube, devant la Française Évita Muzic. Marianne Vos va s'élancer encore une fois avec le maillot jaune.

Le départ fictif est prévu à 11h45 à Bar-le-Duc (départ réel: 11h55). Les premières coureuses sont attendus à partir de16h12 à Saint-Dié-des-Vosges.

L'essentiel

Le programme du jour : 176km et 3 côtes.

Le maillot jaune est toujours sur les épaules de la Néerlandaise Marianne Vos

Marlen Reusser a remporté la 4e étape en solitaire ce mercredi

Notre dossier Tour de France Femmes 2022

Pour voir les toutes dernières infos, actualisez l'article en cliquant ici

Les maillots avant le départ de la 5e étape

Maillot jaune : Marianne Vos (Jumbo Visma)

Maillot à pois : Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg)

Maillot vert : Marianne Vos

Maillot blanc (meilleure jeune) : Julie De Wilde (Plantur-Pura)

Suivez notre direct

Bonjour, nous commençons ce direct à 9h pour vous faire vivre la fête du Tour et les coulisses du départ de la 5e étape à Bar-le-Duc.

Les cartes de l'étape

Au programme de cette 5e étape, un parcours de 175 kilomètres, pimenté par 3côtes : la côte de Pagny-la-Blanche-Côte avec une montée sur 1,4km à 5,5%, la côte de Gripport qui s'affiche à 5,3%.et le col du Haut du Blois, soit 1,5km une côte à 4,9 %.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Le profil de la 5e étape entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges.

Le profil de la 5e étape du Tour de France Femmes 2022 - ASO

Les horaires de l'étape

Les horaires de la 5e étape du Tour de France Femmes 2022 - ASO

Le parcours complet du Tour de France Femmes

Le tour de France Femmes 2022 © Visactu