DIRECT - Tour de France Femmes : suivez la 8e étape entre Lure et la Super Planche-des-Belles-Filles

Ce sera forcément une arrivée historique. Ce dimanche 31 juillet la gagnante de la première édition du Tour de France Femmes sera sacrée en haut de la Planche-des-Belles Filles. La 8e et dernière étape, clos ce premier tour 2022. La grande favorite, c'es la Néerlandaise Annemiek van Vleuten qui s'est imposée en solitaire dans les Vosges samedi.

Le départ fictif sera donné à 14h00 à Lure (départ réel 14h05). Les coureuses sont attendues en haut de la Super Planche-des-Belles-Filles entre 17h25 et 17h49.

L'essentiel

Le programme du jour : 123 km : un sprint, deux col et l'arrivée au sommet à la Super Planche-des-Belles-Filles.

: 123 km : un sprint, deux col et l'arrivée au sommet à la Super Planche-des-Belles-Filles. La Néerlandais Annemieke van Vleuten qui a remporté la 7e étape porte le maillot jaune

Juliette Labous, la première Française est en 4e position au général.

est en 4e position au général. Notre dossier Tour de France Femmes 2022

Pour voir les toutes dernières infos, actualisez l'article en cliquant ici

Le Direct

Samedi à l'arrivée au Markstein, il y avait foule pour saluer la victoire de la Néerlandais Annemieke van Vleuten.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La Bisontine Juliette Labous est 4e du classement général. Elle est surtout sur des terres qu'elle connait bien puisqu'elle est Franc-comtoise. Autre locale de l'étape, la Jurassienne Evita Muzic qui a terminé 9ème dans la station vosgienne du Markstein.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'arrivée à la Super Planche-des-Belles-Filles a conquis ses titres de noblesse en 10 ans à peine. Avec 6 arrivées en 10 ans, c'est l'étape qui a été le plus souvent sur la carte du Tour de France. Mais l'arrivée à la Super Planche-des-Belles-Filles et son dernier kilomètre non bitumé n'existe que depuis 2019. L'arrivée au sommet de la station de ski est aujourd'hui parmi les étapes mythiques du Tour de France, et désormais du Tour de France femmes.

Si vous avez prévu de vous rendre sur place. Il faut vous lever tôt. Un grand nombre de routes sont fermées, et il faudra forcément faire les derniers kilomètres à pied si vous avez prévu de monter jusqu'à l'arrivée à la Super Planche des Belles Filles.

Retrouvez dans cet article les détails et infos pratiques pour vous rendre sur cette 8e étape.

Bonjour, bienvenue dans ce direct pour vous faire vivre la fête du Tour et les coulisses du départ de la 8e étape à Lure en Haute-Saône.

Les cartes de l'étape

Les coureuses auront à franchir plusieurs difficultés et cols : la côte d'Esmoullères et sa montée à 8,5%, mais aussi le Ballon d'Alsace et ses 1.173mètres. Pour les coureurs c'est un col à 6,9% sur une durée de 8,9km. Après 123 kilomètres, les coureuses sont attendues au sommet de la super Planche-des-Belles-Filles.

Profil de la 8e étape du Tour de France Femmes entre Lure et la Super Planche-des-Belles-Filles - ASO

L'arrivée à la Super Planche-des-Belles-Filles, c'est 9,5km qui débutent avec une côte à 11%,, plusieurs montées successives, dont une à 20%. Cela se termine par une piste non goudronnée sur le dernier kilomètre avec une côté à 24%.

Le profil de l'arrivée à la Super Planche-des-Belles-Filles - ASO

La carte interactive de la 8e étape

Découvrez le parcours de la 7e étape en zoomant sur notre carte interactive.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Les horaires de l'étape

Horaires de la 8e étape du Tour de France Femmes entre Lure et La Super Planche-des-Belles-Filles - ASO

Le parcours complet du Tour de France Femmes