DIRECT - Tour de France : suivez la 10e étape entre Albertville et Valence

Après un jour de repos, lundi, le Tour de France 2021 reprend sa course et s'élance d'Albertville, en Savoie, ce mardi 6 juillet pour la 10e étape. Direction l'Isère, puis Valence, dans la Drôme. Suivez le course en images et en direct sur francebleu.fr.