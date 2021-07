DIRECT - Tour de France : suivez la 13e étape entre Nîmes et Carcassonne

Après une 12e étape menée à un train d'enfer et remportée par le coureur allemand Nils Politt jeudi, la cette 13e étape taillée pour les sprinteurs promet du spectacle et des beaux décors ce vendredi 9 juillet, des arènes romaines les mieux conservées au monde à la magnifique cité médiévale classée au patrimoine de l'Unesco. Après un départ de Nîmes (Gard) et un parcours de près de 220 km, principalement à travers le département de l'Hérault, les coureurs arriveront à Carcassonne (Aude) après avoir passé les épreuves d'une côte de catégorie 4 au pic Saint-Loup et d'un sprint à Fontès.

Nîmes a déjà été ville-étape 18 fois, ce sera la 11e fois pour Carcassonne.

L'essentiel de la 13e étape

Une étape plutôt plate de 219,9 km, avec une côte de catégorie 4 au pic Saint-Loup et un sprint à Fontès

155 coureurs au départ

Départ réel à 12h15, arrivée prévue vers 17h15

Vivez en direct les grands moments de cette 13e étape

10h45 - Cette 13e étape est taillée pour les rouleurs et sera peut-être l'occasion d'assister à une nouvelle échappée, selon notre consultant, Jean-François Bernard.

10h30 - La caravane du Tour a quitté Nîmes pour s'élancer sur les routes du Gard, de l'Hérault et de l'Aude jusqu'à Carcassonne.

10h00 - La région Occitanie et la SNCF proposent des pass sur un ou six jours pour suivre en train le passage du Tour de France dans la région.

9h45 - Les spectateurs sont déjà installés aux abords du pic Saint-Loup, seule ascension classée de l'étape.

9h30 - Des restrictions de circulation sont mises en place à Nîmes, ville de départ de l'étape du jour et dans l'Hérault où se déroule la majorité du parcours.

9h15 - Ayez les bons réflexes ! Suivez les conseils de la gendarmerie du Gard et de l'Hérault pour voir passer les coureurs en toute sécurité.

9h00 - Bonjour et bienvenue dans ce direct pour vivre cette 13e étape du tour de France 2021, de Nîmes, où on se prépare activement, à Carcassonne.

La carte et le profil de la 13e étape

Carte de la 13e étape du Tour 2021. - ASO

Le profil de la 13e étape du Tour 2021. - ASO

Les horaires de la 13e étape en détails

