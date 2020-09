EN DIRECT - Tour de France 2020 : suivez la 13e étape entre Châtel-Guyon et le Puy Mary

Une étape casse-pattes attend le peloton du Tour de France en cette 13e étape entre Châtel-Guyon et le Puy Mary. Les coureurs vont parcourir 191.5 km entre Puy-de-Dôme et Cantal, agrémentés de sept ascensions, dont le superbe toit du Cantal, le Puy Mary. Primož Roglič est toujours le maillot jaune.

La 13e étape du Tour de France conduit ce vendredi les coureurs du Puy-de-Dôme jusqu'au Cantal et le sommet du Puy Mary. 191,5 km sont au programme de cette étape très attendue, et pour cause, le peloton va cumuler le dénivelé le plus important du Tour avec 4.400 mètres d’ascension au total. Hier, c'est le jeune suisse Marc Hirschi qui s'est imposé en solitaire à Sarran au terme de la 12e étape. Aucun changement pour les favoris, tous ont terminé dans le peloton dont le maillot jaune Primož Roglič.

L'essentiel de la 13e étape

Primož Roglič est toujours le maillot jaune avec 21" d'avance sur Egan Bernal

Sam Bennett garde le maillot vert devant Peter Sagan

Benoît Cosnefroy porte toujours le maillot du meilleur grimpeur

Une étape longue de 191.5 km, celle avec 4.400 mètres de dénivelés, le plus important du Tour 2020

Sept ascensions , avec une arrivée au sommet du Puy-Mary classé en première catégorie

Un sprint intermédiaire au kilomètre 111, sur la commune de Lanobre, dans le Cantal

L'étape auvergnate de ce Tour 2020 sera un révélateur de l'état de forme des favoris à l'approche des Alpes. Les organisateurs du Tour ont concocté une étape difficile, ponctuée par sept ascensions.

A partir de Clermont-Ferrand que le peloton va traverser après 21 km de course, les coureurs vont enchaîner montées et descentes. Ils attaqueront le col de Ceyssat (10,2 km à 6,1%) dès le 25e kilomètre. Suivront le col de Guéry (3e catégorie sur 7,8 km à 5% de moyenne), la montée de la Stèle (2e catégorie sur 6,8 km à 5,7%), la côte de l'Estiade (3e catégorie sur 3,7 km à 6,9%), la côte d'Anglards-de-Salers (3e catégorie sur 3,5 km à 6,9%), le col de Néronne (2e catégorie sur 3,8 km à 9,1%) avant la montée finale du le Puy-Mary Pas de Peyrol (1re catégorie sur 5,4 km à 8,1%). L'ultime montée vers le sommet le plus élevé du Cantal, le Puy Mary, pourrait créer des écarts rédhibitoires pour certains favoris, notamment dans les deux derniers kilomètres à 15%.

Le Puy-Mary, point le plus haut du Cantal, devrait faire dégâts dans un peloton déjà éprouvé par deux semaines de course - ©ASO

La caravane partira à 10h05 de Châtel-Guyon, le départ ficitif sera donné à 11h50 pour les coureurs.

Le profil de l'étape

Le profil de la 13e étape du Tour de France 2020 - ©ASO

La carte de la 13e étape du Tour de France

Les horaires de l'étape