DIRECT - Tour de France : suivez la 14e étape de Carcassonne à Quillan

Pour cette 14e étape du Tour ce samedi 10 juillet, Carcassonne sera ville-étape pour la 11e fois dans l'histoire de la Grande Boucle alors que ce sera une grande première pour Quillan. Cette commune de 3.300 habitants, ancienne capitale de la chapellerie et du rugby à XV (l'US Quillan fut championne de France en 1929) a été traversée plusieurs fois par le Tour mais n'avait jamais eu le bonheur de le voir y faire halte. Les plus grands champions cyclistes ont déjà levé les bras à Quillan car tous les 15 août, depuis 1938, la commune accueille le doyen et l'une des plus belles affiches des critériums d'après-Tour.

Lors de cette 14e étape longue de près de 184 km, le peloton va filer sans grosses difficultés jusqu'à Lavelanet dans le département de l'Ariège. Le parcours va ensuite se corser pour les coureurs qui attaqueront les Pyrénées. Ils vont traverser Montségur, citadelle du vertige avec ses rudes pentes. Ils emprunteront ensuite le spectaculaire viaduc de l'Escargot pour atteindre les cols de la Croix des Morts et de Saint-Louis.

L'essentiel de la 14e étape

Un parcours de 183,7 km

Deux côtes de catégorie 3, trois cols de catégorie 2 et un sprint

La 14e étape s’élancera avec 150 coureurs

Vivez en direct les grands moments de cette 14e étape

11h - France Bleu Occitanie lance son émission en direct de Carcassonne depuis le village départ.

10h40 - Warren Barguil annonce sur le compte twitter de son équipe Arkéa Samsic qu'il est contraint d'abandonner. Il faisait partie de la trentaine de coureurs victime d'une grosse chute à 62 km de l’arrivée qui a provoqué les abandons de trois coureurs avant l'arrivée, le Britannique Simon Yates, l'Australien Lucas Hamilton et l'Allemand Roger Kluge.

Le grimpeur, ancien champion de France, explique : "Malheureusement hier, j'ai été impliqué dans la grosse chute dans la descente où il y avait des gravillons. J'ai voulu finir l'étape, et je voulais aussi finir ce Tour de France, mais c'est un peu la chute de trop. J'ai des séquelles au niveau du dos et au niveau de mon fessier (...) Forcément pour moi, c'est un gros crève cœur." L’équipe Arkea-Samsic continue cette Grande Boucle avec seulement quatre coureurs.

10h25 - La caravane publicitaire du Tour de France passe sur la place du Général de Gaulle jusqu'à 10h55 à Carcassonne. Elle s'élance toujours deux heures avant les coureurs. le départ Fictif sera donné à 12h25 sur cette même place, avant le départ réel à 12h40 sur la route départementale 119.

10h15 - Notre consultant cyclisme, Jean-François Bernard, prévoit une étape où il va y avoir de la bagarre : "On aura une échappée avec pas mal de coureurs [...] L'échappée ira au bout, ça c'est sur, par contre qui il va y avoir dans cet échappée. Beaucoup de coureurs ont envie d'aller chercher une victoire."

La préfecture de l'Aude publie toutes les informations pratiques sur ce passage du Tour de France dans le département sur son son site internet.

10h - Bonjour et bienvenue dans ce direct pour vivre cette 14e étape du tour de France 2021 entre Carcassonne et Quillan dans l'Aude.

La carte et le profil de la 14e étape

Carte de la 14e étape du Tour 2021 - ASO - © ASO

Profil de l'étape 14 du Tour 2021. - ASO - © ASO

Les horaires de la 14e étape en détails

Suivez le Tour de France