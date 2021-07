DIRECT - Tour de France : suivez la 15e étape de Céret à Andorre-la-Vieille

À l’occasion de cette 15e étape, les coureurs vont effectuer des passages par Prades, Font-Romeu, le col de Puymorens, le port d'Envalira et Beixalis, dont les pentes sont aussi dures à monter que délicates à descendre (photo d'illustration).

La montagne attend les coureurs du Tour de France ce dimanche 11 juillet à l'occasion de la 15e étape du Tour de France. Les coureurs partent de Céret dans le Vallespir, à l’extrême sud du département des Pyrénées-Orientales pour passer par Prades. Ils commencent ensuite une lente ascension, en passant par Mont-Louis pour rejoindre le Col du Puymorens (1.915 mètres), avant de passer en Andorre. C'est dans la Principauté que le Tour est à son sommet le plus haut cette année : Port d'Envalira et ses 2.408 mètres. Le peloton rejoint ensuite le col de Beixalis avant l'arrivée à Andorre-la-Vieille, capitale de la Principauté d'Andorre. Les grimpeurs vont pouvoir s'exprimer dans cette étape pyrénéenne.

C'est la première fois que le Tour fait étape à Céret, ville natale de deux champions français : le rugbyman ancien capitaine du XV de France Guilhem Guirado, et le biathlète quintuple champion olympique Martin Fourcade. C'est aussi la première halte dans les Pyrénées-Orientales depuis 2009 et la victoire de Thomas Voeckler à Perpignan. Andorre-la-Vieille est ville étape pour la cinquième fois. La capitale de la Principauté d’Andorre a connu trois départs et une seule arrivée. Ce sera donc la deuxième arrivée de la Grande Boucle sur place.

L'essentiel de la 15e étape

Un parcours de 192 km pour cette étape de montagne dans les Pyrénées

Le Tour atteint son plus haut sommet ce dimanche : Port d'Envalira et ses 2.408 mètres.

Trois montées ou cols de catégorie 1 : la montée de Saint-Louis, Port d'Envalira et le col de Beixalis

Un col de catégorie 2 : le col de Puymorens

Vivez en direct les grands moments de cette 15e étape

10h15 - Il y a déjà beaucoup de monde sur le bord des routes des Pyrénées-Orientales pour venir supporter et admirer les coureurs du Tour de France. Attention, le masque est obligatoire pour éviter la propagation de la Covid-19.

10h10 - Attention si vous devez prendre la route ce dimanche 11 juillet dans les Pyrénées-Orientales. De nombreuses routes seront fermées à la circulation, et notamment la Nationale 116, à l'occasion de cette 15e étape du Tour de France.

Le village du Tour de France a ouvert ses portes à Céret, sur la pelouse du Stade Fondecave. Cette 15e étape va traverser les Pyrénées-Orientales direction la principauté d'Andorre. Il fait beau et déjà très chaud sur le département.

10h - Bonjour et bienvenue dans ce direct pour vivre cette 15e étape du tour de France 2021 dont le départ est prévu à 12h30.

La carte et le profil de la 15e étape

Carte de la 15e étape du Tour 2021. - ASO - © ASO

Le profil de la 15e étape du Tour 2021. - ASO - © ASO

Les horaires de la 15e étape en détails

Suivez le Tour de France