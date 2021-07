Le peloton prend le départ de Vierzon dans le Cher ce vendredi 2 juillet pour la 7e étape du Tour de France, la plus longue de cette édition 2021 avec 249,1 km, direction Le Creusot en Saône-et-Loire. Suivez en direct cette 7e étape avec France Bleu et francebleu.fr.

DIRECT - Tour de France : suivez la 7e étape entre Vierzon et Le Creusot

Pour cette 7e étape entre Vierzon et Le Creusot, le Tour de France propose sa a plus longue étape depuis 21 ans avec 249,1 km au programme pour les coureurs. Un parcours où le Morvan mettra 3.000 m de dénivelé au menu d'un final pimenté par l'inédit et sélectif signal d'Uchon. L'étape de la veille n'a pas modifié le classement général. L'arrivée s'est jouée dans un sprint massif. Mathieu Van der Poel reste le maillot jaune avec huit secondes d'avance sur le Slovène Tadej Pogacar.

L'essentiel de la 7e étape

Le maillot jaune est toujours sur les épaules de Mathieu Van der Poel, après l'étape d'hier remportée par Mark Cavendish au sprint

Cette 7e étape est la plus longue de cette édition 2021 avec 249,1 km

A 18 km de l'arrivée, le Signal d'Uchon, 5,8 km à 5,6% devrait être propice aux attaques

Départ réel de l'étape à 11h15

Vivez la 7e étape en direct

10h01 - Le départ réel sera donné à de Vierzon à 11h15, les coureurs devraient arriver au Creusot à partir de 17h05.

10h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble la 7e étape du Tour de France, 249,1 km entre Tours et Le Creusot.

Le détail de cette 7e étape entre Vierzon et Le Creusot

Le parcours de la 7e étape entre Vierzon et Le Creusot. - ©ASO

Le profil de la 7e étape entre Vierzon et Le Creusot. - ©ASO

Les horaires de passage tout au long de la 7e étape entre Vierzon et Le Creusot -1. - ©ASO

Les horaires de passage tout au long de la 7e étape entre Vierzon et Le Creusot -2. - ©ASO

