Tour de France : suivez la 8e étape entre Dole et Lausanne, direction les Alpes

La 8e étape du Tour de France emmène ce samedi sur 184 km les coureurs de Dole dans le Jura vers Lausanne en Suisse. Une étape de transition avant d'attaquer les Alpes. Vivez la course en direct avec France Bleu.

Vivez la 8e étape du Tour de France, samedi 9 juillet, avec France Bleu : du départ de Dole dans le Jura vers Lausanne en Suisse, sur 184 km.

L'essentiel

Le maillot jaune est toujours sur les épaules de Tadej Pogacar

Le Slovène a remporté la 7e étape hier à La Planche des Belles Filles, la deuxième consécutive

Le départ réel des coureurs est donné à 13h20

L'arrivée est prévue entre 17h30 et 17h53.

Le parcours et les horaires en détail en cliquant ici

en détail en cliquant ici Notre dossier Tour de France 2022

L'antenne en direct avec France Bleu Besançon

France Bleu Besançon propose une émission en direct du village départ à Dole, de 10h à 12h30.

Le Tour de France en direct

Bonjour, nous démarrons ce direct à 9h pour vous faire vivre la fête du Tour et les coulisses du départ de la 8e étape à Dole dans le Jura.

Les cartes de l'étape

Le profil des 184 km entre Dole et Lausanne.

Le profil de la 8e étape du Tour de France. - ASO

Dole accueille le Tour pour la quatrième fois, après 1939, 1992 et 2017. L'année 2022 n'est pas choisie par hasard : la cité jurassienne célèbrera le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur. Quant à Lausanne, ville étape pour la 6e fois, c'est l'une des capitales mondiales du sport puisque le CIO, le Comité international olympique, y est installé.

L'étape jurassienne s'intercale entre une nouvelle arrivée à La Planche-des-Belles-Filles et la première étape alpine. Ce n'est pas là que vont "se départager les grimpeurs" prévient Christian Prudhomme, mais le directeur du Tour de France annonce tout de même une "nouvelle montée courte et raide offerte aux spécialistes des efforts violents".

Le profil des derniers kilomètres de la 8e étape. - ASO

La carte de l'étape entre Dole et Lausanne.

La carte de la 8e étape entre Dole et Lausanne. - GEOATLAS

Les horaires de l'étape

Départ fictif de la caravane à 11h05 et réel à 11h20. Pour la course : départ fictif à 13h05 et réel à 13h20.

Les horaires de la 8e étape Dole - Lausanne. - ASO

Le parcours complet du Tour de France

► Tour de France 2022 : découvrez le parcours complet étape par étape en cliquant ici