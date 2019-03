DIRECT - Tour de Normandie 2019 (Etape 3) : encore une arrivée au sprint entre Bourg-Achard et Elbeuf-sur-Seine

Suivez en direct la troisième étape du Tour de Normandie 2019 entre Bourg-Achard (27) et Elbeuf-sur-Seine (76), l'étape la plus courte de cette 39ème édition. L'Italien Alberto Dainese va-t-il conserver son maillot jaune à l'issue d'une journée taillée pour déboucher sur un sprint massif.

Rouen, France

Avec un parcours long de 147 km 500, c'est l'étape la plus courte de cette édition 2019 du Tour de Normandie. La troisième étape entre Bourg-Achard dans l'Eure et Elbeuf en Seine-Maritime. Et c'est à vivre en direct sur France Bleu et francebleu.fr

Le direct de l'étape avec Boris Letondeur