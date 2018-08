Suivez en direct la 1ère étape du Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine 2018 ce mercredi entre Saint-Just-le-Martel en Haute-Vienne et Bonnat dans la Creuse. Les 133 coureurs engagés vont s’élancer à 12h45 pour 172,7 km avec trois côtes au programme.

Limousin, France

C'est parti pour la 1ère étape de cette 51e édition du le Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine ce mercredi. Les 133 coureurs vont parcourir 172,7 km entre Saint-Just-le-Martel en Haute-Vienne et Bonnat dans la Creuse. Suivez la course en direct sur notre antenne et sur francebleu.fr.

Suivez la course en direct

La moto Radio France sur le départ pour la 1ere étape du Tour du Limousin avec notre pilote Laurent Grout et notre commentateur Jérôme Ostermann. Le départ réel de la course sera donné à 12h45 à Saint-Just-le-Martel, premier point sur la course à 14h15.

Au pilotage de la moto Laurent Grout et au micro Jérôme Ostermann, pour vivre la course depuis le cœur du peloton. © Radio France - Patrick Baudet

Tout est déjà prêt à #Bonnat#Creuse pour l'arrivée de la 1ere étape du #TDLNA2018. 172km à vivre sur @francebleupic.twitter.com/gEAgQjruzM — France Bleu Creuse (@FBCreuse) August 15, 2018

La foule au départ à Saint-Just-le-Martel © Radio France - Antoine Dubost

© Radio France - Antoine Dubost

La présentation des équipes ce mercredi à Saint-Just-le-Martel. © Radio France - Jérôme Ostermann.

Ce matin, France Bleu était en direct de la ville de départ pour une émission en compagnie de notre consultant Maxime Méderel et de nombreux invités comme Raymond Poulidor.

Raymond Poulidor en direct sur France Bleu depuis Saint-Just-le-Martel ce mercredi pour ce premier jour de course. © Radio France -

France Bleu en direct sur la route du Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine 2018. © Radio France -

Ludovic depuis Saint-Just-le-Martel pour le départ de ce tour du Limousin 2018. © Radio France -

Vélo en liège sur le Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine 2018. © Radio France - Antoine Dubost

Les équipes sont bien arrivées ce mardi soir veille de départ. © Radio France - Jérôme Ostermann

© Radio France -

Le profil de la 1re étape

Le profil de la 1re étape. - ©Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine

L'itinéraire et les horaires de passage de la caravane et des coureurs

Les horaires de passage de la course et de la caravane. - ©Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine

- ©Tour du Limousin

A lire aussi