Troisième étape du Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine 2018 ce vendredi avec un départ d'Égletons en Corrèze et une arrivée à Uzerche. Suivez cette étape, la plus longue de la course, en direct.

Au terme des deux premières étape de ce 51e Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine, Anthony Roux est toujours maillot jaune après sa victoire mercredi et celle de Luca Wackermann ce jeudi. Les coureurs vont s'élancer pour la plus longue étape de la course, 190,1 km entre Égletons et Uzerche en Corrèze.

Suivez la course en direct

Le départ réel de la course sera donné à 12h15 et les coureurs sont attendus à partir de 16h30 sur la ligne d'arrivée.

C'est Le déluge à #Egletons. Présentation des coureurs perturbée #TDLNA2018 mais les supporters résistent sous la douche froide pic.twitter.com/RBqULazUId — France Bleu Creuse (@FBCreuse) August 17, 2018

Ambiance musicale au départ de la 3e étape du #TDLNA2018pic.twitter.com/wRnyDH9qaq — France Bleu Creuse (@FBCreuse) August 17, 2018

Averse à Egletons alors que les coureurs du Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine vont être présentés au public. Et à certains de parler déjà des champignons... 😆 Points sur la course dès 14h sur France Bleu #TDLNA2018#FBSportpic.twitter.com/cISUjIk7Pv — France Bleu Limousin (@FBLimousin) August 17, 2018

Gros plan sur la formule1 de Bryan Cocquard @bryancoquard Vital Concept #TDLNA2018 à #Egletonspic.twitter.com/FYmXu2k4Pz — France Bleu Creuse (@FBCreuse) August 17, 2018

Arrivée des coureurs a Egletons et début de la chasse aux autographes #TDLNA2018pic.twitter.com/HLKfNOQXTS — France Bleu Creuse (@FBCreuse) August 17, 2018

Des voitures anciennes à Égletons pour le départ de la 3e étape du #TDLNA2018pic.twitter.com/L3XXPMKxne — France Bleu Creuse (@FBCreuse) August 17, 2018

A Égletons, l'équipe de France Bleu est en place sur la ligne de départ. © Radio France - Antoine Dubost

Cette 3e étape sera corrézienne d'Égletons à Uzerche. © Radio France - Antoine Dubost

Le profil de la 3e étape

Le profil de la 3e étape. - ©Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine

L'itinéraire et les horaires de passage de la caravane et des coureurs

Les horaires de passage de la caravane et de la course. - ©Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine

- ©Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine

