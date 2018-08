Haute-Vienne, France

Quatrième et dernière étape du Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine 2018 ce samedi avec un départ de Bellac et une arrivée à Limoges. Le Français Nicolas Edet (Cofidis) a pris le maillot jaune en remportant la 3e étape. Retrouvez la course en direct à partir de 14h00 sur notre antenne et sur francebleu.fr.

Suivez la course en direct

Le départ réel des coureurs sera donné de Bellac à 12h15, ils sont attendus à partir de 15h à Limoges pour leur premier passage de la ligne d'arrivée (ils en feront trois).

A Bellac, près de la ligne de départ, les organisateurs du Mondial de tonte de moutons qui se tiendra en juillet prochain au Dorat en Haute-Vienne, sont venus montrer leur savoir-faire.

Démonstration de tonte de mouton ce samedi matin à Bellac #TDLNA2018pic.twitter.com/BlGxUpunjy — France Bleu Creuse (@FBCreuse) August 18, 2018

Le Mondial de tonte de moutons se tiendra en juillet 2019 au Dorat en Haute-Vienne. © Radio France - Antoine Dubost

A Bellac, on se prépare pour le départ de la 4e et dernière étape du #TDLNA2018pic.twitter.com/Qem6JqHF6l — France Bleu Creuse (@FBCreuse) August 18, 2018

Le profil de la 4e étape

Le profil de la 4e étape. - ©Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine

L'itinéraire et les horaires de passage de la caravane et des coureurs

Les horaires de passage de la caravane et des coureurs. - ©Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine

