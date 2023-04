DIRECT VIDÉO - Tour de Bretagne 2023 : suivez la cinquième étape entre Sérent et Louisfert à partir de 15h

C'est le cinquième jour de course sur le Tour de Bretagne. Ce samedi 29 avril, les coureurs vont parcourir les routes du Morbihan et de l'Ille-et-Vilaine pour atteindre le nord de la Loire-Atlantique. Ils quittent Sérent à 13h03 (départ réel) pour près de 174 kilomètres de course.

ⓘ Publicité

Le tracé ne présente pas de grosse difficulté, mais après une longue étape la veille, la fatigue pourrait se faire sentir, le vent s'inviter dans la partie et des échappées ne sont pas à exclure. Arrivée prévue à Louisfert peu avant 17h.

Le parcours de la 5e étape du Tour de Bretagne 2023 - Tour de Bretagne

Le profil de la course

Le profil de la 5e étape du Tour de Bretagne 2023 - Tour de Bretagne

Les horaires détaillés de la cinquième étape

loading

Le Tour de Bretagne est à vivre sur France Bleu Breizh izel, sur France Bleu Armorique et sur l'application Ici par France Bleu et France 3.