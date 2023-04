DIRECT VIDÉO - Tour de Bretagne 2023 : suivez la quatrième étape entre Le Mené et Plumelec à partir de 14h30

Ce vendredi 28 avril, la quatrième étape du Tour de Bretagne 2023 s'annonce compliquée et la bataille promet d'être féroce entre les 25 équipes en lice pour le classement général. Le départ sera donné du Mené, dans les Côtes d'Armor, à 12h09.

Le début du parcours est vallonné avant de s'aplanir à l'approche du Morbihan. La route devient sinueuse avant d'arriver à Plumelec, et la grande explication aura lieu sur les pentes de la fameuse côte de Cadoudal. Après plus de 182 kilomètres de course, les premiers coureurs devraient franchir la ligne d'arrivée vers 16h20.

Le parcours de la 4e étape du Tour de Bretagne 2023 - Tour de Bretagne

Le profil de la course

Le profil de la 4e étape du Tour de Bretagne 2023 - Tour de Bretagne

Les horaires détaillés de la quatrième étape

Le Tour de Bretagne est à vivre sur France Bleu Breizh izel, sur France Bleu Armorique et sur l'application Ici par France Bleu et France 3.